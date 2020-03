DVSN annonce un nouvel album avec le single “Between Us”

Cela fait une minute que nous n’avons pas obtenu une pleine légende du duo dvsn de Toronto, mais la paire a officiellement révélé que les plans de leur retour triomphal. Le 17 avril, dvsn sortira son troisième album A Muse In Her Feelings, sorti via OVO Sound. Nous avons récemment aperçu le projet à travers le single “A Muse”, et maintenant ils ont décidé de faire entrer Snoh ​​Aalegra dans le mix pour le suivi.

“Between Us” trouve le producteur Nineteen85 harcelant cette énergie nostalgique et retournant un échantillon Usher classique à des résultats magistraux. La voix douce de Daniel Daley a mis les choses en marche, alors qu’il chante: «Permettez-moi de commencer par dire pardon, certains jours, je prends votre temps pour acquis / Vous pourriez être la star de mon univers si je prenais le temps de le planifier. Hélas, il semblerait que nous n’ayons que du temps ces jours-ci, mais le sentiment reste vrai.

Pourtant, ses paroles mielleuses pourraient ne pas suffire à convaincre Aalegra, jouant le rôle de l’amant méprisé. “Ne sois pas désolée, sois prudente, bébé, sache que mon cœur est fragile”, prévient-elle. “Ne dis pas de la merde que tu ne veux pas vraiment dire, parce que c’est juste difficile à gérer.” À la fin de la chanson, cependant, les deux parties parviennent à trouver un terrain d’entente et à s’engager dans la prescription préférée du Dr Marvin Gaye. Un effort sincère et séduisant du célèbre groupe R&B, attendez-vous à ce qu’A Muse In Her Feelings soit une autre victoire pour le duo OVO. Cherchez cela pour arriver en avril.

PAROLES CITABLES

Ne sois pas désolé, fais juste attention bébé

Je sais que mon cœur est fragile

Ne dis pas de la merde que tu ne veux pas vraiment dire

Parce que c’est juste difficile à gérer

