dvsn recrute Snoh ​​Aalegra pour le nouveau single ‘Between Us’

Le duo OVO Sound fait tourner le hit des années 90 d’Usher «Nice & Slow» pour leur nouveau single «Between Us» avec Snoh ​​Aalegra. Au cours de la production Nineteen85, Daniel Daley partage ses désirs intimes. «Je ne veux rien entre nous, rien pour arrêter le sentiment», chante-t-il.

La chanteuse «I Want You Around», qui a récemment rejoint la famille Roc Nation, ajoute son son sensuel à la confiture R&B. «Nous nous sommes entendus / fermons le monde et enlevons nos vêtements», chante Snoh.

«Between Us» a été inspiré par le morceau précédent de dvsn «In Between», sorti en juillet. “Nous n’avons jamais eu peur de prendre des risques dans l’écriture de nos chansons, et cette fois-ci, ce n’est pas différent”, a déclaré dvsn. “Avec l’aide de Snoh, nous avons pu brouiller nonchalamment les lignes de communication et la tentation.”

Le duo canadien sortira son troisième album studio A Muse In Her Feelings le 17 avril. La suite de Morning After 2017 comprend 16 titres, dont le «A Muse», «Miss Me?», Déjà sorti. et “No Cryin” avec Future.

