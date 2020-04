dvsn, Ty Dolla $ ign et Buju Banton s’associent sur «Dangerous City»

Joshua Hyde

dvsn devrait sortir son troisième album très attendu A Muse In Her Feelings la semaine prochaine.

Mais avant cela, le duo OVO Sound, composé de Daniel Daley et Nineteen85, libère une piste de plus du projet. Sur «Dangerous City», dvsn établit un lien avec Ty Dolla $ ign et l’icône du dancehall Buju Banton.

Au cours de la production frémissante de Nineteen85, Daniel chante dans son fausset soyeux tandis que Ty ajoute sa voix rauque et Buju apporte la saveur de l’île.

A Muse In Her Feelings, qui suit Morning After en 2017, arrive le 17 avril. L’album de 16 titres comprend également Snoh ​​Aalegra, Summer Walker, PARTYNEXTDOOR, Jessie Reyez, Popcaan et le single de No Cryin, assisté par Future.

Voir la liste des pistes ci-dessous.

