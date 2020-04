Dwayne Johnson chante “vous êtes les bienvenus” de “Moana” tout en se lavant les mains de bébé

Dwayne “The Rock” Johnson enseigne à sa fille de 1 an l’importance du lavage des mains en chantant sa chanson “You’re Welcome” de “Moana”.



Dwayne “The Rock” Johnson utilise son rôle de Maui dans Moana, pour montrer à sa petite fille comment faire du lavage des mains correctement une activité amusante, en chantant sa chanson, “Vous êtes les bienvenus”, du film Disney 2016. Depuis qu’il a commencé à jouer, The Rock a joué dans un certain nombre de films à succès, mais son rôle de demi-dieu Maui à Moana semble être le préféré de son fils d’un an.

Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

Jeudi, l’ancien lutteur professionnel a partagé une vidéo sur Instagram indiquant que sa plus jeune fille, Tia, “exigeait” qu’il chante la partie rap de la chanson, “Vous êtes les bienvenus”, du film Disney avant de prendre une douche. The Rock a pris l’habitude de se laver les mains tout en rappant le couplet d’environ 20 secondes parce que “nous avons réalisé il y a quelques semaines que la partie rap de la chanson est le moment idéal pour amener vos petits à s’amuser à se laver les mains”. Alors que le coronavirus persiste, les experts conseillent à chacun de se laver les mains correctement pendant au moins 20 secondes pour éviter de propager le virus à d’autres.

Pendant que The Rock chante pour Tia, il lui demande de se joindre à certains moments. La vidéo est trop mignonne et constitue certainement un bon exercice d’apprentissage pour les tout-petits sur l’importance de bien se laver les mains.

