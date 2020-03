Dwayne Johnson confirme que Hobbs et Shaw 2 sont en développement

James Wan, qui sait créer des franchises et les resserrer encore plus, est sans aucun doute l’un des maîtres de la rentabilité de ses produits. Cela a été fait avec Fast & Furious et The Counjuring. Précisément, dès le premier, le spin-off Hobbs & Shaw est né, avec Dwayne Johnson et Jason Statham comme protagonistes. Le film, pour ne pas être varié, a été un succès. Maintenant tout semble indiquer qu’une suite est en route.

Lors d’une session de questions et réponses sur son compte Instagram personnel qui a eu lieu cette semaine, Dwayne Johnson a confirmé que Hobbs & Shaw 2 était en développement. Cela ne signifie pas qu’il y a déjà un réalisateur ou un début de tournage, mais c’est un fait qui se produit.

Johnson a déclaré:

“Nous développons maintenant le prochain film [de Hobbs & Shaw]et je suis assez excité. Il nous suffit de découvrir la créativité dès maintenant et de découvrir la direction que nous allons prendre. »

C’est une nouvelle qui conviendra aux fans de la franchise, surtout maintenant que la sortie de Fast & Furious 9 a été retardé d’un an en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus COVID-19.

Le premier film Hobbs & Shaw 750 millions de dollars dans le monde, après sa première en 2019. L’histoire suit les deux personnages de Fast and Furious joignant leurs forces, malgré leur rivalité, pour arrêter un terrible méchant joué par Idris Elba lui-même, qui, soit dit en passant, a été diagnostiqué avec COVID-19.

