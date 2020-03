Dwayne Johnson dit que Adam noir pourrait être retardé en raison d’un coronavirus

Il y a beaucoup d’incertitude à Hollywood en ce moment, de nombreuses versions importantes à venir étant repoussées plus tard dans l’année. Il en va de même pour ceux qui devaient commencer à tourner dans les prochains mois également. En ce qui concerne les DC Adam noir, Il est difficile de dire à ce stade s’il pourra aller de l’avant ou non. Le film solo tant attendu pour l’anti-méchant de The Rock devrait démarrer sa production en juillet. Mais devra-t-il être retardé?

C’est quelque chose que même la star elle-même ne sait pas. Dwayne Johnson s’est récemment rendu sur Instagram pour une vidéo en direct, dans laquelle il a abordé ce qui semble se passer avec Black Adam. Il a expliqué qu’il était «excité» de commencer, mais il n’était pas sûr que les choses puissent continuer comme prévu.

“Au fait, je suis très excité à propos de Black Adam, je me suis entraîné très, très dur pour ce rôle. Nous devions commencer le tournage en été, en juillet, et nous verrons. Je ne sais pas trop si ça va encore arriver – ou, du moins, si nous commencerons toujours à tourner en juillet, mais tout fonctionnera de la façon dont cela devrait fonctionner. “

Johnson nous tient au courant sur son Instagram de la façon dont il s’est entraîné pour se mettre en forme – ou, dans son cas, encore plus en forme – pour le rôle de Teth-Adam, le dirigeant de Kahndaq. Ça doit être un peu décevant de faire face à la possibilité que le tournage soit repoussé, alors, mais il semble prendre les nouvelles de manière saine. Johnson ressent aussi les effets de la pandémie actuelle avec un autre de ses projets, bien sûr – Jungle Cruise pourrait ne pas entrer dans les cinémas cet été non plus.

Johnson a été attaché au personnage de Adam noir pour la meilleure partie d’une décennie maintenant, donc ce serait un coup dur pour les fans de DC si la production était interrompue, ce qui entraînerait probablement un retard dans sa sortie prévue en décembre 2021. Mais, comme le dit l’homme, nous allons simplement devons voir comment la situation mondiale se déroule.