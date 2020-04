Dwayne Johnson fait ses débuts au DCEU dans la bande-annonce d’un fan d’Adam noir

Il n’y a pas un seul film ou émission de télévision en cours de développement qui n’ait été affecté par la pandémie de COVID-19. C’est du moins ce qu’il semble.

En quelques mois à peine, le virus a échoué, des événements majeurs ont été annulés et la plupart du monde forcé à se bloquer. Donc, il n’est pas trop surprenant de voir un projet après l’autre se faire frapper avec un retard, et le standalone Adam noir le film n’est pas différent.

La photo du DCEU, qui a encore Dwayne Johnson pour star – oui, même après toutes ces années et ces années de faux espoirs et de non-départs – devait initialement commencer le tournage dans les semaines à venir. Mais maintenant, grâce à la pandémie de coronavirus, la production a été repoussée bien au cours de l’été.

Et donc, l’attente de voir la combinaison The Rock se poursuit. Mais heureusement, nous avons cette semaine une nouvelle bande-annonce de fans du talentueux StryderHD qui nous donne un aperçu de ce à quoi cela pourrait ressembler quand cela se produira. Et vous pouvez le rattraper ci-dessus.

Bien qu’un peu fragile en partie, c’est encore un autre effort impressionnant du YouTuber qui nous donne au moins une sorte d’idée de la façon dont Dwayne Johnson ressemblera dans ses débuts DCEU. Mais il est toujours prudent de dire que les fans sont impatients d’obtenir quelque chose d’officiel. Même juste une photo de lui en costume enverrait des gens sauvages.

Après tout, nous attendons depuis très, très longtemps pour voir cela se produire et Adam noir a été dans les travaux pour ce qui semble être une éternité. Mais rassurez-vous, ça s’en vient, et The Rock est toujours attaché. Tout ce que nous devons faire maintenant, c’est juste prier pour que le coronavirus s’éteigne un peu et qu’ils puissent faire démarrer les caméras avant la fin de l’année. Doigts croisés.