Dwayne Johnson partage la première photo BTS du film Netflix

Dwayne Johnson a partagé une photo des coulisses de son prochain film Netflix Red Notice.

L’une des forces les plus dominantes d’Hollywood, Dwayne Johnson reprendra Netflix avec son nouveau film Red Notice. Au fur et à mesure que le paysage théâtral change, de plus en plus de films de stars de hotshot renoncent à une sortie en salle pour passer directement au streaming. Netflix, le roi des services de streaming, a récupéré les droits de distribution de The Rock’s Red Notice l’année dernière après qu’Universal n’ait pas été d’accord avec son budget proposé.

Plus tôt cette semaine, Dwayne Johnson s’est rendu sur Instagram pour partager notre premier aperçu des coulisses de la prochaine comédie d’action. Sur la photo des coulisses, qui se trouve être en noir et blanc, le personnage de Dwayne Johnson porte un smoking et un mini bouclier circulaire. Dans la légende, la star Fast and Furious donne également une brève description du prochain film Netflix.

The Rock est au sommet de sa carrière en ce moment avec des films à succès tels que Jumanji, Hobbs & Shaw et Moana à son actif. Sa carrière ne montre aucun signe d’arrêt alors qu’il se prépare à jouer dans Jungle Cruise, qui sera présenté cet été. Au-delà de cela, il jouera également dans le film solo Black Adam pour DC. Par coïncidence, son collègue de DC Extended Universe, Gal Gadot, est également dans Red Notice de Netflix. Ryan Reynolds se joint à Gal Gadot et Dwayne Johnson pour le film Netflix, mieux connu pour son rôle de Deadpool. Ryan Reynolds a également récemment rejoint la famille Netflix avec son film réalisé par Michael Bay 6 Underground, qui a été présenté en première sur le service de streaming à la fin de l’année dernière.

Voici le synopsis officiel de l’avis rouge de Netflix:

Dans le monde du crime international, INTERPOL publie une notice rouge, une alerte mondiale est émise pour traquer et capturer le voleur d’art le plus recherché au monde.

Réalisé par Rawson Marshall Thurber, Red Notice met en vedette Dwayne Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds, Ritu Arya et Chris Diamantopoulos.

La notice rouge sera diffusée sur Netflix. Sa date de sortie est actuellement inconnue.

