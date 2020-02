Dwayne Johnson pourrait jouer dans la suite de Sonic the Hedgehog

Étant un blockbuster, il serait ridicule que l’action en direct de Sonic the Hedgehog n’ait pas de suite. Paramount Pictures n’a pas officialisé que notre hérisson bleu préféré aura un deuxième versement, mais l’acteur Neal McDonough a révélé que Dwayne “The Rock” Johnson sera l’un des protagonistes du film parce que “The Rock est dans la deuxième partie de tout”, a-t-il plaisanté.

McDonough est le major Bennington dans Sonic the Hedgehog et selon Comicbook, il a non seulement révélé que Sonic the Hedgehog 2 arrive, mais que The Rock y jouera … et à ce rythme, il semble que Johnson soit le seul acteur hollywoodien.

“J’attends avec impatience la deuxième partie”, a déclaré McDonough. Puis il a ajouté: “Littéralement, dans la deuxième partie, j’ai déjà entendu des rumeurs selon lesquelles The Rock allait être (dedans).” assuré.

Sonic the Hedgehog raconte l’arrivée du hérisson bleu sur la planète Terre, où il rencontre son nouveau meilleur ami, un officier de police nommé Tom (James Marsden) avec qui il tentera de sauver sa nouvelle maison des plans du génie maléfique Dr Robotnik (Jim Carrey) Le film a été un succès lorsqu’il est devenu la bande basée sur les jeux vidéo avec la meilleure collection au box-office dans les premiers jours de sa sortie. Avec 128 millions de dollars au box-office, il a dépassé le détective Pokémon Pikachu.

Sonic le hérisson Il a été créé le 14 février.

