Dwayne Johnson publie une nouvelle photo d’entraînement Black Adam; Le tournage commence cet été

Vos yeux ne vous trompent pas: DC’s Adam noir commencera le tournage de l’été 2020.

Via Instagram, Dwayne «The Rock» Johnson a rappelé à sa base d’utilisateurs de 170 millions de personnes que son film de super-héros autonome ira devant les caméras dans quelques mois. Ce qui est de la musique à nos oreilles, étant donné que Johnson est attaché à Theo Adam (AKA Captain Marvel) depuis aussi longtemps que * le calendrier des chèques * 2008!

12 ans! C’est une vie à Hollywood. À tel point que l’univers cinématographique Marvel est passé d’un rêve de pipe lointain à l’avant-garde d’Hollywood – d’Iron Man de Jon Favreau à Herculean Avengers: Endgame, qui restera à jamais dans les mémoires comme le film le plus rentable de tous les temps. Du moins jusqu’à la prochaine…

Pour Dwayne Johnson, cependant, c’est la justification de son engagement implacable, et basé sur la dernière photo d’entraînement de l’acteur, il apporte son A-game à Black Adam. L’univers DC n’est pas prêt.

La hiérarchie du pouvoir dans #DCUnivers est sur le point de changer.

Formation pour #BlackAdam #ManOfThePeople #Ruthless

Le tournage commence cet été.

Qu’il suffise de dire que Dwayne Johnson semble détraqué. Comme J-A-C-K-E-D. La méga-star hollywoodienne a promis un film de bande dessinée pas comme les autres, et avec Superman d’Henry Cavill pour la suite, mais confirmée – en supposant que Cavill n’est pas trop occupé à tuer des monstres dans la série The Witcher, c’est-à-dire – Black Adam est sur le point de devenir une grande, grande présence dans l’univers DC.

Un calendrier de l’été 2020 nous indique que DC à longue gestation Adam noir le film est en bonne voie pour sa sortie prévue en décembre de l’année prochaine, date à laquelle nous aurons déjà posé les yeux sur Birds of Prey, Wonder Woman 1984, The Suicide Squad et The Batman. Parlez de l’embarras du choix!