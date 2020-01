Dwayne Johnson regarde Jacked dans la première photo d’entraînement pour Black Adam

Dwayne Johnson est peut-être l’acteur le mieux payé au monde et l’une des dernières véritables stars de cinéma à une époque où une marque reconnaissable et commercialisable est généralement le point de vente au lieu du nom sur l’affiche, mais néanmoins, il semble toujours peu surprenant qu’il ne soit jamais apparu dans un film de bande dessinée.

Après tout, le genre est sans doute le plus populaire de toute l’industrie, et Johnson s’est un jour surnommé “ Franchise Viagra ” pour sa capacité à intervenir et à augmenter les retours au box-office de franchises comme Fast and Furious et G.I. Joe, mais d’une manière ou d’une autre, il a fallu aussi longtemps pour que l’homme de 47 ans s’habille et enfile le spandex.

Cependant, tout cela se termine bientôt, alors que The Rock a pris les médias sociaux pour révéler qu’il était officiellement en formation pour son entrée dans le DCEU en tant que personnage principal de Adam noir, un rôle auquel il est attaché depuis plus d’une décennie. Évidemment, Dwayne Johnson ne semble pas être le type de gars qui a besoin de se rassembler pour jouer un super-héros, mais la photo montre clairement qu’il n’empruntera certainement pas le Shazam de Zachary Levi! costume musculaire.

Le DCEU a connu une évolution créative ces dernières années, il semble donc que le moment soit idéal pour qu’une étoile de la taille de Johnson monte à bord du navire. Et compte tenu de son profil et du fait qu’il n’a joué aucun rôle en dehors des superproductions de studio à gros budget depuis des années, il semble probable que Adam noir sera conçu pour faire de lui l’un des personnages phares de la franchise pour les années à venir, d’autant plus que la star de Hobbs & Shaw semble vouloir se mêler à Superman de Henry Cavill.