Dwayne Johnson sur Black Adam Vs. Superman: “Peut-être sur la route”

Dwayne Johnson a pesé sur la possibilité de voir Black Adam affronter Superman à l’avenir.

Après des années d’attente, Black Adam de Dwayne Johnson commencera la production cet été. Bien sûr, certains fans espèrent voir l’incarnation de Dwayne Johnson de l’anti-héros de DC contre Superman, bien que cette possibilité reste incertaine car Warner Bros.sorterait pour le moment l’homme d’acier.

Cependant, Dwayne Johnson a offert aux fans une lueur d’espoir lors d’une longue vidéo Instagram dans laquelle il se penche sur les raisons pour lesquelles il est excité de jouer Black Adam. À un moment donné au cours de la vidéo, le sujet d’une confrontation Black Adam et Superman est soulevé, auquel Dwayne Johnson dit simplement «peut-être plus tard».

Black Adam de Dwayne Johnson présentera Hawkman, Doctor Fate et la Justice Society of America à l’univers étendu de DC. Warner Bros. et DC’s Shazam! devait à l’origine présenter Black Adam de Dwayne Johnson avant que la décision ne soit prise de donner au personnage son propre film autonome. Voici le synopsis officiel du Shazam! film:

Nous avons tous un super-héros en nous, il faut juste un peu de magie pour le faire ressortir. Dans le cas de Billy Batson (Angel), en criant un mot – SHAZAM! – ce gamin adoptif de 14 ans peut devenir le super héros Shazam (Levi) adulte, gracieuseté d’un ancien sorcier. Encore un enfant dans l’âme – à l’intérieur d’un corps déchiré et divin – Shazam se délecte de cette version adulte de lui-même en faisant ce que tout adolescent ferait avec des super pouvoirs: amusez-vous avec eux! Peut-il voler? At-il une vision aux rayons X? Peut-il tirer des éclairs de ses mains? Peut-il sauter son test d’études sociales? Shazam se propose de tester les limites de ses capacités avec l’insouciance joyeuse d’un enfant. Mais il devra maîtriser ces pouvoirs rapidement.

Réalisé par David F. Sandberg, Shazam! stars Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Cooper Andrews, Marta Milans et Djimon Hounsou.

Shazam! est désormais disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Source: Dwayne Johnson