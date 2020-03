Dwyane Wade et Gabrielle Union hilarement à la maison

Dwyane Wade et Gabrielle Union étaient hors de contrôle à domicile pendant cette quarantaine obligatoire, et les choses sont devenues intenses.



Passer le temps peut devenir une véritable lutte pour beaucoup s’ils ne parviennent pas à trouver des moyens créatifs d’occuper les heures. Si vous vous demandez simplement comment s’en sortent les Wades pendant cette quarantaine COVID-19, Gabrielle Union a partagé quelques clips qui prouvent, peu importe ce que, lorsque vous êtes un baller, cette vie de balle reste dans votre sang.

Noam Galai / Intermittent



Vendredi 20 mars au soir, Gabrielle est allée sur Instagram pour poster deux vidéos d’un jeu The Wade Family créé à la maison. Alors que Zaya a accepté le rôle du filet de basket-ball, le joueur de 12 ans tient un panier de basket pour enfants en hauteur. Dwyane et Gaby portent leur pyjama pendant qu’ils font la course pour voir combien de balles – eh bien, techniquement, des chaussettes enroulées – elles peuvent couler avant le buzzer.

Si vous pensez que ce n’est qu’un match dans la maison d’un champion de la NBA à la retraite, détrompez-vous. Le premier clip montre la tentative de Gabrielle tandis que le second fait suite au succès de l’ancienne star de Miami Heat. La chose la plus drôle à ce sujet est à quel point ils s’encouragent mutuellement comme s’ils échappaient à tout contrôle, avec le choc des félicitations. Découvrez les clips ci-dessous et faites-nous savoir si vous avez trouvé des jeux stupides pour passer le temps pendant cette quarantaine COVID-19.

