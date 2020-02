Dwyane Wade Relfects sur Kobe Bryant pendant la retraite de Miami Heat Jersey

Le maillot Miami Heat de Dwyane Wade est officiellement retiré.



Samedi soir, l’héritage de longue date de Dwyane Wade dans le comté de Miami-Dade Wade a été scellé alors que le maillot n ° 3 de Miami Heat de la star à la retraite était officiellement accroché dans les chevrons de l’American Airlines Arena. Cela a marqué un moment symbolique et émotionnel pour qui est sans doute l’athlète le plus en vue et le plus mémorable du sud de la Floride. Selon ESPN, alors que Wade sortait sur le terrain, le triple champion de la NBA, All-Star, MVP des finales et futur Hall of Famer se tourna vers son fils Zaïre et lui dit: “Ça y est. Je sors de votre chemin maintenant. “

Michael Reaves / .

Dans son discours de départ à la retraite, D Wade était sûr de remercier Pat Riley, feu Henry Thomas et Erik Spoelstra, et a naturellement pris le temps de consacrer une partie de ses remarques à Kobe Bryant.

“Kobe a déclaré que la chose la plus importante est d’essayer d’inspirer les autres afin qu’ils puissent être grands dans tout ce qu’ils essaient de faire”, a déclaré Wade. “J’espère que je vous ai inspiré. Merci de m’avoir fait partie de votre héritage. S’il vous plaît, sachez que vous êtes une grande partie du mien.”

Il aurait plus tard l’occasion d’exposer ces remarques, développant davantage l’héritage de Kobe après la cérémonie.

“L’impact que le décès de Kobe a eu sur moi et sur tant d’autres est qu’il nous a fait nous asseoir et nous arrêter”, a-t-il ajouté. “La vie va si vite. Nous évoluons à un rythme rapide. Cela m’a fait profiter davantage du moment. Cela m’a donné envie de créer plus de souvenirs. Cela a définitivement mis beaucoup de choses en perspective. En tant qu’athlètes, nous sommes considérés comme des super-héros. Nous avons considéré Kobe comme un super-héros. “

Wade a poursuivi: “Ce moment nous a tous touchés et continuera de l’être. Kobe a ouvert la voie – il a pris sa retraite et nous a montré dans son prochain acte après la retraite que vous pouvez aussi maîtriser cela. Il a maîtrisé le basket-ball, il a maîtrisé le fait d’être un père incroyable, il a maîtrisé le fait d’être un mari, il a maîtrisé le fait d’être un créateur. Il nous montrait le chemin et maintenant nous n’avons pas cela. Donc j’ai la responsabilité d’être ce gars et de montrer la voie à la prochaine génération. “

La célébration de trois jours de la retraite du maillot de Dwyane Wade prendra fin dimanche soir avec la diffusion du documentaire D. Wade: La vie inattendue sur ESPN. Par Wade, cela marquera la fin du “basket-ball Dwyane Wade”.

