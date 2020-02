Dwyane Wade se souvient avoir dit à Gabrielle Union qu’il avait engendré un enfant au cours de leur relation

Dwyane Wade et Gabrielle Union sont l’un des couples préférés du monde, mais leur relation n’a pas été sans drames. Ils ont fait face à un scandale il y a des années lorsque Wade a engendré un enfant pendant que lui et Union prenaient une courte pause.

Dans le nouveau documentaire de la star de la NBA, Wade se souvient du moment où il a dû dire à Union ce que lui et quelqu’un d’autre attendaient, le décrivant comme la chose “la plus difficile” qu’il ait jamais eu à faire.

Gabrielle Union et Dwyane Wade sur le tapis rouge en 2019 | Emma McIntyre / .

Dwyane Wade et Gabrielle Union sortaient ensemble depuis des années quand c’est arrivé

Wade et Union ont commencé à sortir ensemble en 2009 après s’être rencontrés lors d’une soirée au Super Bowl en 2007. Il était déjà papa de deux enfants – Zaïre, 18 ans, et Zaya, 12 ans – qu’il partage avec son amoureux du lycée, Siohvaughn Funches.

Wade et Union étaient ensemble depuis plus de trois ans lorsqu’ils ont décidé de faire une pause en janvier 2013 (via Yahoo).

“C’était à cause de la distance et des horaires”, a expliqué Union au magazine Glamour. Entre le tournage de son émission Being Mary Jane et le tournage de films, Union a déclaré que son emploi du temps était devenu bondé et ne lui laissait pas beaucoup de temps avec Wade.

«Je ne pouvais pas prendre de congé et j’ai raté une qualité de vie en commun dont nous avions désespérément besoin», a-t-elle poursuivi.

Dwyane Wade a engendré un enfant avec une autre femme pendant la scission

Peu de temps après que Wade et Union aient annoncé la fin de leur relation, une femme nommée Aja Metoyerin est tombée enceinte de l’enfant de Wade. Selon Entertainment Tonight, Wade et Metoyerin se connaissaient depuis «de nombreuses années».

La star de la NBA a dû parler de l’enfant à Union lorsqu’ils se sont réconciliés en avril 2013. Wade a déclaré dans son nouveau documentaire, D. Wade: La vie inattendue: «[The] La chose la plus difficile que j’ai jamais eu à faire est de parler à Gabrielle Union que j’ai eu un enfant avec quelqu’un d’autre. ” La pensée de blesser les sentiments d’Union pesait lourdement sur lui, alors que Wade disait: «Je ne pouvais pas dormir. Je ne mangeais pas. “

“Quand vous tenez quelque chose dans lequel vous savez que vous allez sortir et que vous avez cette information et que vous savez que ça va foutre la vie de quelqu’un, que vous vous souciez, que vous aimez, si cela ne vous fait pas de mal, alors vous ‘ne sont pas humains », a-t-il poursuivi, ajoutant qu’ils« ont traversé quelque chose que vous ne voulez jamais vivre ».

Mais Union est resté à ses côtés et était là pour accueillir son fils, Xavier, en novembre 2013.

Maintenant, ils sont plus forts que jamais

Peu de temps après avoir fait la révélation à Union, Wade a posé la question avec un cierge magique d’une valeur estimée à 1 million de dollars. Union a annoncé son engagement en décembre 2013 sur Instagram et a épousé Wade l’année suivante.

Le couple a essayé d’avoir ses propres bébés, mais Union a fait une fausse couche. Finalement, ils ont eu une fille, Kaavia, née en 2018 par mère porteuse. Wade a déclaré dans son documentaire que l’expérience avait influencé sa décision de prendre sa retraite de la NBA.

«C’était ma poussée loin du match. Il était temps », a-t-il dit. “Il est arrivé un moment où je devais me regarder dans le miroir et dire:” Que voulez-vous de plus? “”

Il approfondit cela et plus dans le documentaire, qui est diffusé sur ESPN à 21 heures. ET le dimanche 23 février.