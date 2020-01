‘Dying Light 2’ retardé de la sortie du printemps

Dans un autre signe que la prochaine génération de consoles a repensé la génération actuelle pour leurs projets en cours, Techland a annoncé que leur prochain jeu de tir zombie en monde ouvert Lumière mourante 2 a été retardé depuis sa sortie au printemps 2020.

Dans un message publié sur Twitter, l’équipe déclare qu’elle “a besoin de plus de temps de développement” pour réaliser sa vision du jeu, qui a été annoncée à l’E3 2018. Aucune nouvelle date de sortie n’a été annoncée.

Étant donné que Techland a exprimé son désir de publier Dying Light 2 sur les consoles de nouvelle génération, le retard est potentiellement pour cette raison.

Dying Light 2 devrait sortir sur PlayStation 4, Xbox One et PC, ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series X.

Hé les survivants!

Voici la mise à jour du développement de Dying Light 2. pic.twitter.com/CKMkAe2eD7

– Dying Light (@DyingLightGame) 20 janvier 2020