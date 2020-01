Dying Light 2 retardé sans nouvelle date de sortie définie

Dying Light 2 retardé sans nouvelle date de sortie fixée

Lumière mourante 2 développeur Techland a annoncé que le lancement du jeu vidéo de survie zombie suite a été retardé et aucune nouvelle date de sortie n’a été fixée. La nouvelle est venue via une publication sur le compte Twitter officiel du jeu, que vous pouvez consulter ci-dessous!

Hé les survivants!

Voici la mise à jour du développement de Dying Light 2. pic.twitter.com/CKMkAe2eD7

– Dying Light (@DyingLightGame) 20 janvier 2020

Lumière mourante 2 était initialement prévu pour le lancement au printemps 2020, mais comme le développeur l’a déclaré dans la nouvelle annonce, ils avaient besoin de “plus de temps de développement pour réaliser notre vision” et que leur “priorité est de fournir une expérience à la hauteur de nos propres normes élevées et de les attentes de vous, nos fans. “

Lumière mourante 2 est un prochain jeu de rôle d’action d’horreur de survie à la première personne en monde ouvert développé par Techland et publié par Square Enix et sert de suite aux Lumière mourante. Le jeu aura une option solo et multijoueur.

Cela fait 15 ans que l’humanité a perdu face au virus. Le dernier grand établissement humain existe dans un monde impitoyable et infecté, plongé dans un âge sombre moderne. Pendant la journée, des bandits, des factions et des survivants affamés parcourent les rues à la recherche de restes – ou de quelqu’un pour les prendre, par la violence si nécessaire. La nuit, les infectés errent librement, évacuant leurs cachettes sombres pour s’attaquer aux vivants.

Vous êtes Aiden Caldwell, une survivante infectée. Votre agilité exceptionnelle et vos compétences de combat brutales font de vous un allié puissant et une denrée précieuse dans ce monde dangereux. Vous pouvez réaliser des choses que personne d’autre ne peut réaliser. Entrez là où personne d’autre n’ose. Avec vos capacités uniques, vous avez le pouvoir d’être un agent de changement dans cette métropole en décomposition.

Lorsque le titre sera lancé, il sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC.