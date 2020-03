Dylan McDermott s’incline devant le roi Richard de Will Smith

Sur les talons de Liev Schreiber (Ray Donovan), Susie Abromeit (Jessica Jones), Saniyya Sidney (Clôtures) et Demi Singleton (Parrain de Harlem) rejoignant le drame de Richard Williams King Richard avec Will Smith, THR rapporte que Dylan McDermott a également embarqué dans la production. Le politicien et histoire d’horreur américaine L’acteur incarnera un agent sportif fictif, ce qui est évidemment unique étant donné que la majorité des rôles – c’est-à-dire Serena, Venus et Richard Williams – sont basés sur de vraies personnes.

CONNEXES: Le film King Richard de Will Smith approche de Warner Bros.

Richard Williams, qui n’avait aucune expérience en tennis, a surmonté d’énormes difficultés, du scepticisme et son propre passé troublé pour élever deux des meilleurs joueurs du jeu. Lorsque ses filles avaient environ quatre ans, Richard Williams a élaboré un plan de 78 pages pour leur carrière professionnelle dans le tennis. Il a commencé à leur donner des cours de tennis et les filles ont appris le jeu sur des courts publics fissurés et humides à Compton, apparemment après que leur père se soit bagarré avec de jeunes durs qui n’étaient pas fans de ce sport et qui ne voulaient pas faire de chemin. Les soeurs Williams sont devenues deux des plus grandes joueuses de l’histoire du tennis, avec Serena sans doute la meilleure de tous les temps, avec 23 victoires en tournoi du Grand Chelem. Venus Williams a remporté sept titres du Grand Chelem.

Les sœurs ont commencé à s’affirmer lorsque Serena a remporté l’US Open en 1999 et que Venus a battu Lindsay Davenport pour remporter le titre de Wimbledon 2000. Après cette victoire, Richard a crié “Straight Outta Compton!” (en référence à une chanson de N.W.A basée sur ce quartier de Los Angeles) et a sauté par-dessus la cabine de diffusion de NBC, surprenant Chris Evert par surprise et exécutant une danse triomphante.

CONNEXES: Will Smith ne reviendra pas pour l’équipe de suicide

Reinaldo Marcus Green (Monstres et hommes) dirigera la photo. Tim White et Trevor écrivent (La poste, Wind River, Ingrid s’en va vers l’ouest) produira Roi Richard via leur bannière Star Thrower Entertainment. Smith produira également à travers sa bannière Overbrook Entertainment. Allan Mandelbaum et Caleeb Pinkett seront les producteurs exécutifs, Mary Solomon et Rick Rickertsen coproduisant.

Roi Richard devrait sortir en salles le 25 novembre 2020.