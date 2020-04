Dylan Walsh rejoint la série CW “Superman & Lois” en tant que père de Lois Lane

HISTOIRES CONNEXES

Le vétérinaire de la télévision Dylan Walsh entre dans l’Arrowverse, en tant que père de l’intrépide journaliste Lois Lane.

Notre site sœur, Deadline, rapporte que Walsh a rejoint The CW’s Superman & Lois dans le rôle de Samuel Lane, “un général de l’armée sans faille qui est déterminé à garder l’Amérique et le monde à l’abri de toutes les menaces – de ce monde ou au-delà.”

Commandé directement à la série en janvier, Superman & Lois – qui devait (mais ne le fera plus) filmer son premier épisode ce printemps, avant les May Upfronts – suit «le super-héros le plus célèbre du monde (joué par Tyler Hoechlin de Supergirl) et la bande dessinée la journaliste la plus célèbre des livres (Elizabeth Tulloch) »car ils font face à tout le stress, les pressions et les complexités qui accompagnent le fait d’être des parents qui travaillent dans la société d’aujourd’hui.

Auparavant, Jordan Elsass (Little Fires Everywhere) et le nouveau venu relatif Alexander Garfin étaient interprétés comme les fils adolescents de Lois et Clark, Jonathan sobre et au bon cœur et Jordan incroyablement intelligent mais socialement anxieux.

Sur la propre Supergirl de The CW, General Lane, en tant que père de Lucy de Jenna Dewan, a été joué dans une poignée d’épisodes de la saison 1 par 24 anciens de Glenn Morshower. Sur Smallville, Michael Ironside a joué le rôle de papa pour Lois d’Erica Durance et Lucy de Peyton List. Et au milieu des années 1990, Lois & Clark: les aventures de Superman, Denis Arndt puis Harve Presnell ont décrit Sam Lane comme un visionnaire médecin / cybernétique.

Les nombreux crédits télévisés de Walsh incluent Nip / Tuck, Unforgettable, Longmire, The CW’s Life Sentence, Whiskey Cavalier et, plus récemment, Blue Bloods.