Dynasty Saison 3 Episode 10: Alexis Cristal Fight Photos – Then & Now

Dynasty nous donne une épreuve de force 37 ans dans la fabrication. Comme taquiné dans le synopsis de l’épisode de vendredi (The CW, 9 / 8c), “Cristal et Alexis ont une rencontre historiquement épique”, et maintenant TVLine a votre premier aperçu exclusif du smackdown gorgé d’eau des épouses de Blake Carrington.

Pour vous, non-historiens, le redémarrage recrée une bagarre emblématique de la dynastie originale, qui a trouvé Alexis (joué par Joan Collins) et Krystle (joué par Linda Evans) dans le bassin de nénuphars. Cet épisode, intitulé à juste titre «La menace», a été diffusé en 1983.

Près de quatre décennies plus tard, Elaine Hendrix et Daniella Alonso reprendront là où elles se sont arrêtées dans un épisode intitulé – attendez – «Quelles douleurs vous noyez-vous?»

Hendrix, qui a récemment repris le rôle d’Alexis, raconte à TVLine qu’elle avait un coup de main dans la tenue de son personnage pour la grande scène: «Quand nous avons discuté de la garde-robe de la scène, ils m’ont montré la robe que je porterais, et Je me disais: “Attends, où est le chapeau?” Je suppose qu’ils ne voulaient pas du chapeau, mais je me disais: “Non! Elle a un chapeau, elle le prend et elle commence à battre Cristal avec. Où est mon chapeau?! “Alors ils étaient comme,” Ohhh … “et ils sont revenus et ont ajouté un chapeau.”

Bien que Alexis de Nicollette Sheridan ait déjà affronté Fallon (Liz Gillies) et le cristal original de l’émission (Nathalie Kelley) dans la saison 1, cela marque la première bataille entre Hendrix et Alonso.

Faites défiler vers le bas pour un autre cliché exclusif de la confrontation épique d’Alexis et Cristal, puis déposez un commentaire avec vos pensées ci-dessous.