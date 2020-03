Dystopian coréen Netflix Original ‘Time to Hunt’: intrigue, distribution, bande-annonce et date de sortie d’avril

Avec l’état actuel des choses dans le monde, il est tout à fait approprié qu’un original dystopique Netflix soit en route en avril 2020. Nous avons tout ce que vous devez savoir sur l’heure coréenne originale de chasser, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et Date de sortie de Netflix.

Time to Hunt est un drame dystopique original sud-coréen Netflix Original, écrit et réalisé par Yoon Sung-Hyun. Débuts au festival du film de Berlin plus tôt cette année le 22 février. Il était initialement prévu pour une sortie en salle, mais en raison de la pandémie de coronavirus, la sortie a été reportée indéfiniment jusqu’à ce que Netflix la récupère pour une sortie mondiale.

Quand Time to Hunt arrive-t-il sur Netflix?

Time to Hunt sera disponible en streaming sur Netflix sur Vendredi 10 avril 2020.

Les abonnés seront heureux d’apprendre que le film original sera disponible en streaming dans le monde entier, y compris en Corée du Sud.

Quelle est l’intrigue de Time to Hunt?

L’intrigue de Time to Hunt a été fournie par The Swoon:

Dans l’espoir d’échapper à une ville dystopique et de tenter une nouvelle vie, quatre amis qui n’ont rien à perdre planifient un casse de casino. Mais ce qui semblait être un plan pare-balles se transforme en une poursuite de leur vie lorsqu’ils tombent en proie à un mystérieux chasseur qui veut leur mort.

Qui sont les acteurs de Time to Hunt?

Les acteurs suivants jouent dans Time to Hunt:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Joon SukLee Je HoonHot Stove League | Signal | Je peux parlerJang HoAhn Jae HongKingdom | Soyez mélodramatique | Répondre 1988Gi HoonChoi Woo ShikFight For My Way | Le forfait | ParasiteSang SooPark Jung MinM. Soleil | Clés du cœur | Décapitez le livre de lecture KingHanPark Hae SeePrison | Six dragons volants | Les PiratesTBABae Je KiKingdom | Deux semaines | Anarchiste de ColonyComment bien Time to Hunt a-t-il été reçu?

Nous pouvons nous attendre à voir un compte rendu plus précis de la part des critiques et des fans lorsque le film sortira sur Netflix en avril, mais le premier consensus est très positif.

Au moment de la rédaction, le film détient actuellement une note de 83% sur Rotten Tomatoes et de 8,5 / 10 sur MyDramaList.

IMDb, est moins favorable, avec une note de 6,1 sur 10. Si l’on considère qu’aucun des 58 utilisateurs d’IMDb qui ont laissé une partition n’a laissé de commentaire, ne le prenez pas comme un gospel.

Quand le tournage a-t-il eu lieu pour Time to Hunt?

Pour un film sorti en 2020, beaucoup seront surpris d’apprendre que le tournage s’est déroulé de janvier à juin 2018.

Time to Hunt doit avoir eu une longue post-production, sans compter qu’il a peut-être fallu un temps excessivement long à un distributeur pour récupérer le film pour une sortie en salles.

Avez-vous hâte de regarder Time to Hunt?