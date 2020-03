E3 2020 annulé en raison d’une épidémie de coronavirus – .

L’E3 2020 aurait été annulé en raison des craintes d’une épidémie de coronavirus, mettant dans les limbes la première vitrine publique majeure de la Xbox Series X de Microsoft.

Plusieurs grandes conférences sur la technologie et les jeux ont déjà été annulées, notamment MWC et GDC.

L’ESA est censé «explorer les options pour un événement E3 en ligne cet été» où la PS5 et la Xbox Series X figureront probablement en bonne place.

En plus d’être un grave danger pour la santé et la sécurité publiques, l’épidémie de coronavirus fait des ravages dans l’industrie du jeu. Lorsque la GDC 2020 a été officiellement annulée en février, tous les regards se sont tournés vers l’E3, où Microsoft devait divulguer ses plans de prochaine génération et la gamme de lancement de la Xbox Series X. Même si Sony s’était retiré de l’événement, la semaine de juin Le 7e allait être passionnant pour l’industrie. Mais mardi soir, une multitude de rapports ont clairement indiqué que le plus grand événement de jeu vidéo de l’année n’aurait plus lieu.

Après le filet de tweets des journalistes de jeux vidéo et des professionnels de l’industrie mardi soir, Bloomberg a annulé l’annulation, presque officiellement, avec son propre rapport. Selon une personne proche du dossier, l’Electronic Software Association, qui organise le salon annuel, annoncera l’annulation à 9h30 AM / 12h30 PM mercredi. L’ESA aurait écrit une note aux partenaires afin de leur faire savoir que le groupe «explore les options pour un événement E3 en ligne cet été» pour prendre la place de l’exposition.

Comme le note Bloomberg, le premier rapport sur la disparition de l’émission est venu d’Ars Technica, qui a déclaré que l’annonce initiale de l’ESA devait arriver mardi, mais a fini par glisser. Peu de temps avant qu’Ars Technica n’ait reçu son premier conseil concernant l’annulation de l’émission, l’éditeur Devolver Digital a tweeté ce qui suit:

Annulez tous vos vols et hôtels E3.

Certains ont déjà commencé à déclarer que c’était la fin de l’E3. Non seulement Sony s’est retiré deux années de suite, mais EA a commencé à organiser son propre événement distinct en dehors du Los Angeles Convention Center, Nintendo a cessé de tenir des conférences de presse il y a des années, et d’autres grands éditeurs et développeurs se sont également retirés. Ayant été à plusieurs reprises sur le salon, je peux vous dire que c’est toute une aventure en tant que membre de la presse, et apparemment impossible de voir tout ce que vous voulez voir en tant que participant normal.

Avec le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X cette saison des fêtes, Sony et Microsoft auront beaucoup plus à montrer dans les mois à venir. Sony avait clairement déjà prévu de révéler sa nouvelle console en dehors des limites de la convention, de sorte que l’annulation de l’E3 2020 n’affectera probablement pas la société japonaise. Quant à Microsoft, tout comme le fabricant de la Xbox a choisi d’organiser une série de livestreams à la place de la Game Developers Conference, il aura peut-être un événement en ligne pour remplacer son briefing E3.

Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article dès que l’ESA publiera une déclaration officielle concernant l’E3 2020.

