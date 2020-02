EA dévoile un premier aperçu de la saison 4 d’Apex Legends

Electronic Arts et Respawn Entertainment ont surpris les fans aujourd’hui avec la révélation que la quatrième saison du jeu de tir Battle Royale à succès Apex Legends, intitulé Assimilation, devrait sortir demain, avec une bande-annonce de gameplay présentant toutes les nouvelles fonctionnalités. La bande-annonce peut être consultée dans le lecteur ci-dessous!

Assimilation comprendra un Battle Pass qui permettra aux joueurs de relever des défis quotidiens et hebdomadaires pour gagner des récompenses uniques avec une touche robotique. La carte World’s Edge mise à jour, où réside Hammond Robotics, est ravagée par le chaos alors que la société récolte des ressources dans la zone qui déchire l’arène. Les joueurs peuvent viser leurs adversaires avec la nouvelle sentinelle, un fusil de précision à verrou qui arrête les ennemis avant d’avoir la chance de repérer leur attaquant.

La nouvelle saison comprend également Revenant, le plus grand tueur à gages que le syndicat des mercenaires ait jamais eu, mais après l’échec de sa programmation, il s’est rendu compte que Hammond Robotics l’a transformé en un cauchemar ambulant d’acier et de chair. Le retour de l’entreprise dans les Outlands a poussé son désir de vengeance et il tuera tout sur son passage jusqu’à ce qu’il voit tout le monde mort.

Situé dans le même domaine que Respawn Chute des Titans la franchise, Apex Legends est une bataille royale gratuite où les personnages légendaires se battent pour la gloire, la renommée et la fortune en marge de la frontière et est disponible sur Origin pour PC, PlayStation 4 et Xbox One. Sorti à l’origine en février 2019, le jeu a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques et des joueurs et est considéré comme un concurrent viable pour la bataille royale la plus vendue. Fortnite.

Apex Legends Saison 4 – Assimilation fera ses débuts pour les joueurs le 4 février 2020!