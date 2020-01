EA dit que la PS5 et la Xbox Series X vont «faire exploser les esprits» – voici pourquoi – .

Il y a tellement de choses que nous savons déjà sur les consoles PS5 et Xbox Series X de nouvelle génération qui devraient sortir avant les vacances en 2020. Du côté de la PlayStation 5, Sony a été assez ouvert sur le processeur AMD ultra-rapide qu’il prévoit à utiliser, ainsi que le stockage SSD de nouvelle génération de la PlayStation 5 qui éliminera presque complètement la nécessité d’attendre le chargement des jeux. Imaginez que vous allumiez votre console PS5 et que vous puissiez commencer à jouer immédiatement au nouveau jeu Call of Duty! Sony est resté silencieux sur la conception réelle de la console et d’autres détails clés, mais un flux constant de fuites a rempli les blancs. Le kit de développement que nous avons vu maintes et maintes fois sur le Web pourrait finir par être assez proche de la conception finale de la console PS5 de Sony, et tant d’autres surprises ont été gâchées par d’énormes fuites.

En ce qui concerne la Xbox Series X, les fuites et les rumeurs n’ont pas été aussi nombreuses et Microsoft a été beaucoup plus discret. En fait, Microsoft n’a même pas encore confirmé les spécifications de sa console de nouvelle génération. Il a cependant révélé le nouveau design de la console de la Xbox Series X, susceptible de donner aux joueurs autant de temps que possible pour s’adapter à son, dirons-nous, look unique. Du côté des spécifications, nous avons lu que la Xbox Series X ne correspondra pas à la PS5 dans presque tous les domaines clés des performances, mais nous avons également entendu dire que Microsoft pourrait également travailler sur une console d’entrée de gamme. comme un modèle haut de gamme plus cher, et on ne sait pas quelle version était utilisée pour cette comparaison. Il y a en effet beaucoup de points d’interrogation autour des deux consoles, mais les nouvelles affirmations de l’un des plus grands studios de jeux vidéo au monde nous donnent beaucoup de raisons d’être enthousiasmés par les deux consoles de prochaine génération.

EA a publié jeudi ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2020, révélant un bénéfice par action de 2,79 $ pour un chiffre d’affaires de 1,98 milliard de dollars. Les deux figuraient en tête des estimations des analystes, bien que le BPA ait écrasé les estimations d’une marge beaucoup plus large. Les actions ont toujours baissé dans les échanges après les heures normales de travail, mais rien de tout cela n’aura beaucoup d’importance pour les joueurs. Ce qui importera aux joueurs, cependant, ce sont les commentaires que le directeur financier d’EA, Blake Jorgensen, a fait lors de l’appel aux résultats de la société jeudi après-midi.

La société n’a pas partagé de détails sur les jeux sur lesquels elle travaille actuellement pour les nouvelles consoles PS5 et Xbox Series X à venir, ce qui est évidemment une déception. Mais le directeur financier d’EA a fait quelques commentaires sur ce que sera l’expérience de jeu sur la nouvelle PlayStation et la Xbox.

“La puissance des nouvelles consoles va être considérablement supérieure à celle des consoles existantes”, a déclaré Jorgensen lors de l’appel, comme l’a noté IGN. «Nous pouvons faire beaucoup plus [with PS5 and Xbox Series X]. Les choses que nous faisons vont éblouir les esprits. “

Le CFO a ajouté que les joueurs peuvent s’attendre à une tonne d ‘”innovation” non seulement d’EA mais aussi d’autres fabricants de jeux. Il a ajouté que les types de jeux que nous connaissons et aimons déjà seront plus sophistiqués que jamais sur les nouvelles PlayStation 5 et Xbox Series X à venir, et que des genres de jeux entièrement nouveaux seront créés pour les nouvelles consoles. Cela pourrait-il être une référence aux nouvelles rumeurs sur le mode de jeu multi-joueurs que nous avons entendues où différentes personnes peuvent contrôler différentes fonctions du même personnage? Fait-il allusion à autre chose entièrement? Seul le temps nous le dira.

La PS5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft seront toutes deux publiées avant les fêtes de fin d’année. Microsoft devrait révéler des détails clés sur la nouvelle Xbox lors de sa prochaine conférence de presse E3 2020, tandis que Sony est censé lancer la balle encore plus tôt lors d’un événement PlayStation qui aura lieu le mois prochain. Si la société suit le même livre de jeu qu’il y a sept ans lorsque la PlayStation 4 a été annoncée, des invitations à une conférence de presse PlayStation de février pourraient être envoyées aux médias dès aujourd’hui.

Source de l’image: Olly Curtis / Future Publishing / Shutterstock

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.