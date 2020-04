EA donne toujours des copies gratuites de Star Wars Jedi: Fallen Order

L’un des meilleurs jeux de l’année dernière (et peut-être même de cette décennie) est maintenant disponible gratuitement. Oui, tu l’as bien lu. Gratuit.

Star Wars Jedi: Fallen Order, Le titre d’aventure solo de Respawn Entertainment acclamé par la critique se déroule dans un Galaxy Far, Far Away, atterri à l’automne et se retrouve planté d’éloges par les joueurs et les critiques. Et même si ce n’était pas une expérience parfaite, cela offrait beaucoup à aimer et maintenant les fans implorent une suite.

Mais si vous n’avez pas encore eu l’occasion de le vérifier, vous voudrez peut-être prendre note du Tweet d’EA ci-dessous. Comme vous pouvez le voir, l’éditeur propose des copies numériques gratuites et tout ce que vous avez à faire est de taguer un ami qui, selon vous, aimerait jouer au jeu et vous serez inscrit pour avoir une chance de gagner.

Nous donnons toujours des codes à vos amis! Marquez quelqu’un qui, selon vous, aimerait jouer à #JediFallenOrder pour avoir la chance de gagner un code. Assurez-vous d’inclure la console et la région. #stayandplay pic.twitter.com/aMZGrRyIiH

– EA Star Wars #stayandplay (@EAStarWars) 13 avril 2020

Si vous n’êtes pas familier avec Jedi: Fallen Order, sachez qu’il vous met dans la peau d’un Jedi Padawan nommé Cal Kestis, qui après avoir à peine échappé à l’Ordre 66 après les événements de Revenge of the Sith, doit reconstruire l’Ordre Jedi. En cours de route, vous emmènerez Cal dans un voyage sur plusieurs planètes différentes qui s’inspirera notamment de Dark Souls, Metroid et Uncharted. C’est probablement le meilleur jeu Star Wars que nous ayons eu depuis plus d’une décennie et que vous soyez juste un fan occasionnel de cette galaxie, loin, très loin ou que vous mangiez, dormiez et respirez, c’est une aventure qui vaut vraiment la peine d’être lancée sur.

Dites-nous, cependant, avez-vous déjà eu la chance de vivre Star Wars Jedi: Fallen Order? Si ce fut le cas, qu’en avez-vous pensé? Comme toujours, faites-le nous savoir ci-dessous.