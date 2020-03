EA retarde la première grande série mondiale d’Apex Legends en raison d’un coronavirus

Alors que le jeu a connu une montée en popularité au cours de l’épidémie de coronavirus – après tout, que devez-vous faire d’autre lorsque vous êtes enfermé dans votre maison pendant des jours? – la maladie a également eu des impacts majeurs sur l’industrie dans son ensemble. En raison de la possibilité de propager davantage le virus, les sociétés derrière la Game Developer’s Conference (GDC) et l’Electronic Entertainment Expo (E3) ont annulé leurs événements respectifs, et le développeur Niantic est même allé jusqu’à ajouter de nouvelles mécaniques à Pokémon Go afin les joueurs pouvaient plus facilement profiter du jeu dans le confort et la sécurité de leur domicile.

En fait, même certaines des franchises les plus populaires au monde n’ont pas pu échapper aux effets du coronavirus. Tel que rapporté par ComicBook.com, le premier Global Series Major pour Apex Legends a été reportée par EA en raison de la propagation de la maladie. Le tournoi, qui devait se dérouler du 13 au 15 mars, n’a pas été reprogrammé au moment de la rédaction, mais l’éditeur a assuré aux fans que les compétitions en ligne ne seraient pas affectées.

En fait, une poignée d’autres jeux ont été également touchés. Sur le site Web d’EA, la société a précisé que tout événement en direct pour Apex Legends, FIFA 20 et Madden NFL 20 serait également reporté.

“Notre priorité est de protéger nos concurrents, nos employés, les employés de nos partenaires et nos communautés”, a écrit l’éditeur. «Alors que nous continuons de surveiller la situation autour du coronavirus et de recevoir des conseils mis à jour des responsables de la santé du monde entier, nous utiliserons ce temps pour déterminer les prochaines étapes pour aller de l’avant avec tous les événements en direct et les diffusions en ligne d’EA sur les jeux compétitifs.

Heureusement, Apex Legends«Les 2020 Global Series se composent de 10 tournois en ligne, 8 tournois Premier et 4 tournois majeurs, donc à tout le moins, il y aura beaucoup d’événements que les fans pourront écouter et apprécier malgré la propagation du coronavirus. Nous sommes curieux cependant, y a-t-il d’autres compétitions en ligne que vous prévoyez de regarder cette année? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!