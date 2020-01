Économisez 25% sur ESPN + en regardant Conor McGregor combattre Donald ‘Cowboy’ Cerrone – .

Le plus grand nom du sport est de retour et prêt à dominer à nouveau. Conor McGregor fait son retour tant attendu à l’UFC après une interruption de 14 mois ce samedi alors qu’il fait la une d’un événement UFC 246 par excellence. Le combattant notoire est prêt à affronter Donald «Cowboy» Cerrone dans un combat de poids welter dans le désert au T-Mobile Arena de Las Vegas, NV.

Vous ne pourrez voir le dernier “combat de la décennie” que lorsque vous l’achetez avec ESPN +. Ce PPV UFC vous offre non seulement le tout premier champion irlandais de l’UFC affrontant un ennemi redoutable lors de son premier événement principal PPV, mais également une tonne d’autres affrontements convaincants. L’ancienne championne des poids coqs féminines Holly Holm se bat également contre Raquel Pennington et un combat entre l’ancien champion des poids légers masculins Anthony Pettis et le challenger Carlos Diego Ferreira. Vous verrez également Aleksei Olenik et Maurice Greene dans un affrontement des poids lourds et Brian Kelleher affrontant Ode Osbourne dans une confrontation des poids coq des hommes.

Afin de vous assurer que vous ne manquez pas le retour de McGregor sur les discussions, assurez-vous que votre compte ESPN + est prêt. Mais pour ceux qui savent qu’ils ne veulent pas manquer une minute d’action UFC cette année, l’achat d’UFC 246 plus un abonnement d’un an à ESPN + vous fera économiser plus de 25% sur les coûts. Vous n’aurez qu’à payer 84,98 $ pour sécuriser cette superbe carte ainsi que toute la couverture inégalée qu’ESPN + a à offrir.

Pour terminer cela, visitez d’abord ESPN +. Vous commencerez par cliquer sur le bouton Acheter maintenant sur la page. Il vous sera alors demandé de vous connecter à votre compte ESPN. Si vous n’en avez pas, il vous suffit de vous inscrire rapidement. Une fois connecté, il vous suffit de saisir vos informations de paiement et vous êtes prêt. C’est tout ce qu’il vous faudra pour obtenir l’UFC 246 ainsi que des combats exclusifs UFC Fight Nights, des fenêtres de relecture exclusives, une diffusion HD sur votre grand écran, des originaux UFC et des émissions en studio. Vous pourrez également profiter d’heures d’autres contenus, allant de la boxe de haut rang à la couverture MLB, MLS, NHL, Serie A, FA Cup, EFL, PFL et tennis.

Mais d’abord, samedi soir, vous vous délecterez du dernier événement UFC parsemé d’étoiles. Dans son premier combat depuis sa défaite contre Khabib Nurmagomedov en octobre 2018, McGregor cherche à revenir sur le ring avec vengeance. Son record parle de lui-même, car il est le premier combattant de l’UFC de l’histoire à détenir deux titres différents en même temps et le premier à recevoir un sac de combat d’un million de dollars. Les gens veulent voir “The Notorious MMA” car il détient le record UFC PPV pour la plupart des achats, grâce en grande partie à sa personnalité effrontée et à ses compétences pour le sauvegarder. Il n’a pas peur de se battre contre quiconque, car il a affronté Floyd Mayweather en 2017 dans un match de boxe, le deuxième match PPV le plus regardé de tous les temps.

Son adversaire, Cowboy Cerrone, est un combattant décoré à lui seul qui va donner à McGregor tout ce qu’il peut gérer. Cowboy détient le record du plus grand nombre de victoires à l’UFC, de la plupart des arrivées à l’UFC et du plus grand nombre de bonus de performance après combat. Il est ceinture noire du BJJ et ancien champion de Muay Thai devenu l’un des combattants les plus populaires de l’UFC. Six de ses victoires en poids welter ont été remportées par TKO ou soumission, il cherche donc à mettre fin rapidement à ce combat.

Vous pouvez commencer la fête en vérifiant les premiers événements préliminaires à partir de 18 h 15 HE sur ESPN + puis, à 20 h HE, les préliminaires commencent sur ESPN. Les premiers préliminaires comprennent Camur / Ledet et Mazo / Aldrich, tandis que les préliminaires comportent des combats avec Modafferi / Barber, Fili / Yusuff, Dober / Haqparast et Elliott / Askarov. Tout cela vous prépare à la carte principale UFC PPV à partir de 22 h HE uniquement sur ESPN +.

Donc, si vous ne voulez manquer aucun des retours triomphants de McGregor dans l’Octogone ou peut-être la plus grande victoire de Cowboy Cerrone à ce jour, assurez-vous que votre compte ESPN + est prêt pour l’UFC 246.

