Écorces bientôt disponibles pour National Geographic

Avec le nouveau spectacle de National Geographic Genius: Aretha Franklin, étant retardé à des problèmes de production causés par la situation du coronavirus, National Geographic a annoncé qu’il avance la date de sortie de sa prochaine série, Barkskins au Memorial Day, le 25 mai.

Barkskins examine le mystérieux massacre de colons dans les étendues sauvages et impitoyables de la Nouvelle-France des années 1690 qui menace de plonger la région dans une guerre totale. Les suspects abondent probablement – les Anglais, la Compagnie de la Baie d’Hudson et une bande de Kanien’kehá: ka (Iroquois) peut-être de pair avec les Anglais qui cherchent à chasser les Français du territoire – mais qui ou quoi a amené ces colons à une fin aussi tragique ?

La nouvelle série limitée en huit parties de National Geographic, Barkskin, créé par Elwood Reid et basé sur le roman à succès du même nom par Annie Proulx, transporte les téléspectateurs à la frontière sauvage de la fin du 17e siècle.

Écorces est situé à Wobik, une petite colonie dans ce qui est maintenant la province canadienne du Québec. Alors que l’Église catholique envoie des prêtres jésuites pour convertir les indigènes, la France envoie des serviteurs sous contrat pour peupler son territoire, ainsi que des «Filles du Roi», des «jeunes filles pour être jumelées avec des maris, fonder des familles et aider les colonies prospèrent. Ce groupe disparate de parias, de voyous et d’innocents doit traverser des épreuves brutales, des intérêts concurrents et des loyautés enchevêtrées au carrefour de la civilisation: la Nouvelle-France des années 1690.

“BARKSKINS est une histoire primitive de survie et de quête pour construire une civilisation à partir de la forêt sans fin », a déclaré Reid, créateur et producteur exécutif. «Les colons qui sont venus chercher fortune dans le vaste et impitoyable« Nouveau Monde »- les pauvres sans terre, les gamins des rues, les religieux, les commerçants rapaces et les jeunes femmes sans le sou qui espèrent se marier avec la terre et la richesse – rencontrent les réalité brutale de leurs rêves alors qu’ils tentent de s’y tailler une place. Ils se retrouvent dans la forêt du monde, un endroit sombre et insensible, longtemps installé par les nations autochtones qui voient leur arrivée avec dédain, et la reconnaissance qu’une alliance avec ces nouveaux arrivants disparates est de plus en plus nécessaire pour survivre. »

La série raconte une histoire passionnante d’exploration, d’aventure et d’ambition parmi les rêveurs et les combattants – certains avec une vision utopique du monde, d’autres grossiers et complices, mais tous naviguant aux périls d’une nouvelle frontière perfide. Alors que les tensions s’intensifient, des alliances improbables se forgent, de vieux antagonismes se creusent et de nouvelles familles se forment contre les richesses naturelles apparemment infinies et les dangers cachés du nouveau continent américain. BARKSKINS » la représentation de la collision entre la civilisation et le commerce est intemporelle, tout comme son esprit d’aventure, de merveille naturelle et de survie des plus aptes.

Jetez un œil à ce nouveau spectacle ci-dessous:

Les stars de la série David Thewlis (“Wonder Woman”) en tant que “Claude Trepagny,” Marcia Gay Harden (“The Newsroom”) en tant que “Mathilde Geffard,” Aneurin Barnard («Dunkerque») comme «Hamish Goames», James Bloor («Dunkerque») en tant que «Charles Duquet» Christian Cooke («Point Blank») comme «Rene Sel», David Wilmot («The Alienist») en tant que «constable Bouchard» Thomas M. Wright (“Le Pont”) en tant que “Elisha Cooke,” Tallulah Haddon (“Black Mirror: Bandersnatch”) en tant que “Melissande” Kaniehtiio (Tiio) Horn (“L’Homme au Haut Château”) en tant que “Mari” Lily Sullivan (“Pique-nique à Hanging Rock”) en tant que “Delphine” et Zahn McClarnon (“Fargo”) comme “Yvon”.

Créateur de série Reid («The Bridge») sert également de showrunner et de producteur exécutif. Scott Rudin (“Il n’y a pas de pays pour les vieillards”), Garrett Basch (“La nuit de”), Eli Bush (“Lady Bird”), David Slade («Black Mirror: Bandersnatch») et Proulx sont également producteurs exécutifs.

BARKSKINS présente cette Jour du Souvenir, lundi 25 mai, à 9 / 8c avec des épisodes consécutifs sur quatre semaines. Il sera disponible dans le monde entier dans 172 pays et 43 langues, la série limitée de fiction historique en huit épisodes est issue des studios Fox 21 Television et Scott Rudin Productions, et est basée sur le roman à succès du lauréat du prix Pulitzer Proulx.

Aucune date de sortie de Disney + n’a encore été confirmée, bien que nous ayons demandé une confirmation. Bien que National Geographic soit une importante franchise de base de Disney +, si l’émission est jugée mûre, elle pourrait être ajoutée à Hulu à la place. Les émissions National Geographic deviennent généralement disponibles sur Disney + aux États-Unis environ un mois après avoir terminé leur première diffusion sur la chaîne.

Êtes-vous excité pour Barkskins?

