Écoutez ce Stephen Colbert sauvé par l’histoire de Bell – / Film

Alors que nous sommes tous assis à rêver d’une réalité alternative dans laquelle le coronavirus n’existe pas, il peut être intéressant de le mélanger pendant une seconde et d’essayer d’imaginer un monde dans lequel Samuel “Screech” Powers – la maigre, Lisa Goofball obsédé par les tortues Sauvé par le gong – a été joué par un animateur de talk-show de fin de soirée et un comédien Stephen Colbert au lieu d’acteur Dustin Diamond. Colbert dit qu’il a auditionné pour le rôle de Screech dans les années 1980 et a été rejeté pour une raison assez humoristique. Regardez-le raconter l’histoire ci-dessous.

Stephen Colbert sauvé par l’histoire de l’audition de Bell

Vers 15 h 00 dans cette vidéo, Ryan Reynolds, invité de The Late Show, fait une blague sur Saved by the Bell, suscitant la mémoire de Colbert à propos du moment où il a essayé le rôle de Screech et ne l’a pas compris.

“J’ai auditionné pour Saved by the Bell!” s’exclame-t-il. «C’était ma première audition professionnelle. 1986? [Editor’s note: this must have been when they were auditioning Good Morning, Miss Bliss, which was eventually reworked into the hit show Saved by the Bell.] Ils sont venus à Chicago. J’étais étudiant à l’Université Northwestern, et je ne sais pas, quelqu’un m’avait vu faire quelque chose, quelqu’un m’avait repéré à l’école. J’ai été appelé chez un agent de casting sur Michigan Avenue à Chicago, j’entre, ils me donnent la chose, et j’auditionnais pour le rôle de – était le nom du personnage Screech? “

Reynolds éclate de rire et pense que Colbert joue avec lui, mais l’animateur de fin de soirée jure que c’est réel. “Je ne plaisante pas!” il continue. «J’ai auditionné pour cette partie de Screech, et laissez-moi vous dire à quel point j’étais grand. Imaginez comment ce personnage a fini par être diffusé. J’ai fait mon audition, et ils m’ont dit: «Il y a un terme que tu vas devoir connaître en tant que professionnel. C’est appelé par le haut. Vous venez de dépasser le sommet. Ne fais plus ça. “Et j’ai vu l’interaction subtile de la dynamique de statut que Dustin Diamond a apportée à cette partie.”

Saved by the Bell était un spectacle massif pour une certaine génération, et ses acteurs – Mark-Paul Gosselaar, Tiffani-Amber Thiessen, Mario Lopez, etc. – resteront toujours dans les mémoires pour les personnages qu’ils ont joué dans ce spectacle, indépendamment de tout ce qu’ils ont fait dans leur carrière. Imaginer Colbert jouer le Screech farfelu et inefficace me souffle en quelque sorte en ce moment, et il va sans dire que je pense que tout le monde sur Terre est content de ne pas avoir décroché ce rôle. (À l’exception peut-être de Dustin Diamond, qui aurait peut-être été mieux dans la vie s’il n’avait pas obtenu le travail non plus. Pour éviter un trou de lapin déprimant, il est probablement préférable de ne pas regarder ce qu’il est devenu après la fin de l’émission. air.)

Articles sympas du Web: