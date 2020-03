Écoutez JAY-Z et la version inédite de «Holy Graal» de The-Dream

JAY-Z atteint le coffre-fort avec une gemme inédite.

Le magnat de la Nation Roc a mis au jour la version originale de son hit assisté par Justin Timberlake «Holy Grail». Le single primé aux Grammy Awards, qui est apparu sur l’album Hov de 2013 Magna Carta… Holy Grail, présente des voix de The-Dream, qui a écrit la chanson.

La version inédite, dont The-Dream a fait ses débuts lors de sa confrontation avec Sean Garrett sur Instagram Live, présente les paroles originales de JAY-Z sur un rythme épuré, tandis que The-Dream fournit le crochet émouvant.

“Je n’étais pas serré – beaucoup de respect pour @jtimberlake. Je n’étais pas serré du tout. Cependant, j’ai ressenti cela à cause de la douleur et de ce que cela signifiait pour moi … d’exprimer cela et de chanter cela … cela signifiait juste quelque chose.” – @TheKingDream #TIDALCheckIn 🏆

Mais malgré le remplacement de Timberlake sur la version finale, The-Dream a déclaré qu’il n’était pas fou. «Je n’étais pas serré – beaucoup de respect pour Justin Timberlake. Je n’étais pas du tout serré “, a-t-il déclaré à” Check In “sur TIDAL. “Cependant, j’ai ressenti cela à cause de la douleur et de ce que cela signifiait pour moi … exprimer cela et chanter cela … cela voulait juste dire quelque chose.”

Pendant l’interview, il a également taquiné plus de musique avec Jay Electronica, avec qui il a collaboré sur A Written Testimony. “Jay Electronica m’a appelé juste après le” Saint Graal “. Il a dit:” Je vais vous envoyer quelque chose en ce moment. “”

