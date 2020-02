Écoutez la nouvelle chanson de Split de PARTYNEXTDOOR

La saison des fêtes est arrivée.

Alors que les fans attendent avec impatience son nouvel album PARTYMOBILE, PARTYNEXTDOOR dépose sa nouvelle chanson «Split Decision». Le crooner de Toronto apporte ses vibrations de mauvaise humeur au brûleur lent et séduisant, qui le trouve confronté à des problèmes de confiance dans sa relation.

“Je viens de rentrer d’un voyage / J’ai attrapé une autre salope / Je pouvais le voir en face / Tu dois prendre une décision partagée”, chante-t-il. “J’ai dit que tu ne me ferais plus jamais confiance / A dit que tu ne m’aimerais plus jamais.”

En novembre, PND est revenu de sa longue pause avec une paire de singles, “The News” et “Loyal”, avec Drake, ce dernier qui compte plus de 163 millions de streams mondiaux.

PARTYMOBILE, son premier projet depuis le Seven Days EP de 2017, arrive le 27 mars via OVO Sound. “Je prends mon temps avec cet album, c’est de la fête droite et sans excuses”, avait-il dit aux fans.

Aime

0