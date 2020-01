Écoutez l’album posthume de Mac Miller «Circles»

Retour du Mac.

Seize mois après sa mort, la famille de Mac Miller lance son dernier album Circles. Mené par le premier single «Good News», le projet comprend 12 titres, que l’Associated Press qualifie de «superbe» et de «sublimement déchirant».

Miller travaillait sur l’album, un compagnon de Swimming nominé aux Grammy Awards 2018, avant sa mort en septembre 2018. Il a été achevé avec l’aide du producteur Jon Brion, avec qui il a travaillé sur Swimming. Miller chante plus que des raps tout au long du projet, qui “ressemble plus à Harry Nilsson qu’au hip-hop”, selon Apple Music.

Après mûre réflexion, la famille a finalement décidé de libérer Circles. «C’est un processus compliqué qui n’a pas de bonne réponse. Pas de chemin clair. Nous savons simplement qu’il était important pour Malcolm que le monde l’entende », explique sa famille. «L’une des décisions les plus difficiles dans le processus est de savoir comment le faire savoir aux gens – comment communiquer de manière significative tout en gardant sacré ce qui doit rester sacré. Ce sera donc le seul post sur l’une de ses chaînes. »

Pour célébrer la musique et l’héritage de Miller, trois événements pop-up de fans se tiendront à Los Angeles, New York et Pittsburgh les 17 et 18 janvier. Les expositions, en partenariat avec Amazon Music, offriront une écoute immersive de Circles in Ultra Audio HD, ainsi qu’une exposition multimédia de fan art et un merch exclusif. L’entrée est gratuite et tout le produit net des ventes de produits dérivés sera reversé au Fonds Mac Miller.

Cercles de diffusion ci-dessous.

