Écoutez le “Chicago Freestyle” de Drake

Samedi soir, Drake est passé à la onzième heure littérale, recourant à SoundCloud pour se déchaîner sur deux nouveaux morceaux via «When To Say When» et son «Chicago Freestyle». Drake a notamment qualifié les deux coupures de fuites. Pour compléter l’expérience, il évite les principales plateformes de streaming, laissant les fans en profiter sur l’application libre-service en plus de YouTube avec un clip vidéo. Réalisé par Theo Skudra, le nouveau clip tue deux oiseaux avec une pierre avec un changement clé menant la transition de “Quand” à “Chicago”.

Sur “Chicago”, Drizzy recrute le nouveau venu Giveon pour le chant d’ouverture de la coupe, marquant ainsi un autre pari fort de Drake. Le baryton apaisant de l’auteur-compositeur-interprète a placé le natif de Long Beach comme précurseur pour la prochaine phase de R&B au cours de la dernière année, et le cosignataire de Drake n’est certainement pas un mauvais début.

Écoutez ci-dessous.

Paroles Quotable

Douche et puis nous avons frappé le club

Touchdown, je dois voir ce qui se passe

Indicatif régional sur mon téléphone

Quels numéros ai-je encore?

Qui je connais du passé?

.