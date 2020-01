Écoutez le nouveau morceau de Khalid «Eleven»

Khalid se lance dans la nouvelle année.

La superstar du R&B débarque dans les rues pour une sortie en soirée avec son jam décontracté «Eleven», inspiré du R&B des années 90 et présentant des publicités cachées du crooner britannique Craig David.

“Tard dans la nuit, onze heures, nous naviguons / Dernièrement, j’ai observé vos mouvements”, chante Khalid. “Si je suis le seul que vous choisissez / Suis-je votre médicament préféré que vous utilisez?”

Lors d’une interview avec Zane Lowe sur Beats 1 d’Apple Music, il s’est ouvert sur le morceau. “J’adore faire de la musique sur laquelle vous pouvez conduire, et j’ai l’impression que” Eleven “est le morceau parfait pour jouer sur votre chaîne stéréo, saisir le volant de votre voiture et aller où le vent vous mène”, a-t-il déclaré. “C’est ce que cette chanson me fait ressentir. Celui-ci, je voulais faire quelque chose de différent. “

Le morceau a été inspiré par l’amour de sa mère pour le R&B. «Ma mère vit, respire, dort la musique R&B, donc j’ai vraiment l’impression que c’est l’ode aux personnes qui m’ont précédé, et j’aime vraiment la chanson. Cela me rappelle cette époque du Timbaland et Aaliyah et la musique se sentaient tellement bien. “

«Eleven» suit «Up All Night», qui a été publié en novembre. Khalid, dont le deuxième étudiant Free Spirit a dominé les palmarès en avril dernier, travaille en studio sur plus de musique.

“J’ai l’impression de vouloir sortir plus de musique. Je veux juste continuer à rouler et à rouler et à jeter », a-t-il déclaré. “Peut-être que je vais créer comme un EP. C’est vraiment juste l’ambiance que je fais, ça fait juste comme un EP. Quelque chose dans lequel je plonge vraiment et crée juste ce mini son et le donne juste aux gens parce que je veux vraiment prendre mon temps avec mon prochain album et juste m’assurer qu’il est juste parfait. “

Khalid a clôturé 2019 avec son «Free Spirit World Tour», qui a voyagé dans les arènes du monde entier. Son hit Talk »est nominé pour le record de l’année aux 62e Grammy Awards annuels le 26 janvier.

Sortez avec Khalid.