Écoutez le nouveau single de Tory Lanez qui a besoin d’amour

Tory Lanez en fait le plus.

Entre l’hébergement de son record «Quarantine Radio», le prolifique rappeur-chanteur libère le nouveau single de sa prochaine mixtape The New Toronto 3. Sur «Who Needs Love», Tory présente son côté mélodique.

«Qui a besoin d’amour? / Quand je fais du flexin ‘/ Je n’ai besoin d’aucun amour de l’un de mes ex’ ”, chante-t-il. “Je n’ai pas besoin de stress, d’appels téléphoniques, de textos” / Ne m’embrasse pas, salope, embrasse mon collier. “

“Who Needs Love” suit “Do the Most” et “W” de The New Toronto 3, qui devrait arriver le 10 avril. Le projet, qui suit l’an dernier Chixtape 5, marquera sa sortie finale sur Interscope Records.

Au milieu du verrouillage, Tory a hébergé «Quarantine Radio» sur Instagram Live, avec des invités de superstar dont Justin Bieber, Chris Brown, DMX, Wiz Khalifa et même Drake. Son récent épisode avec Drizzy a été regardé par plus de 315 000 téléspectateurs.