Écoutez le nouvel album de Jhené Aiko ‘Chilombo’

Chilombo est là.

Jhené Aiko revient avec son troisième album studio, dérivé de son nom complet, Jhené Aiko Efuru Chilombo.

En plus des singles «Triggered (freestyle)» et «P * $$ y Fairy (OTW)», le set de 20 titres comprend des apparitions de Big Sean («None of Your Concern»), HER, John Legend, Ab- Soul, Ty Dolla $ ign et son père, le Dr Chill. Future et Miguel se joignent à la chanteuse de L.A. sur “Happiness Over Everything (H.O.E.)”, tandis que Nas est invité sur “10k Hours”.

Le projet soulful et éthéré, qui fait suite au Trip de 2017, célèbre sa force, sa puissance et sa confiance, et a été conçu comme un style libre qui a eu lieu à Hawaï, où l’arrière-arrière-grand-mère de Jhené est née. Elle explore la pratique de la guérison sonore en incorporant des bols chantants en cristal alchimie sur chaque piste.

“Il y avait des moments où je sentais que je ne pouvais pas aller plus loin, chantais à travers la tristesse et les cordes vocales enflées, mais j’ai dit foutrement le bordel et j’ai continué quand même”, a expliqué Jhené à propos de ses sessions d’enregistrement sur la grande île. «Je suis tellement fier de moi de l’avoir fait en le faisant à ma façon.»

Jhené prendra la route pour soutenir l’album. Sa «Magic Hour Tour» démarre le 1er mai à Boston et voyage à travers les États-Unis et le Canada avec les invités spéciaux Queen Naija et Ann Marie.

Écoutez Chilombo ci-dessous.