Écoutez le thème Rockin ‘Hans Zimmer MLS – / Film

Le toujours prolifique Hans Zimmer a pris un peu de temps pour composer des partitions palpitantes pour de gros blockbusters pour enregistrer de la musique pour… * vérifie les notes *… Major League Soccer. Oui, c’est vrai, M. Zimmer est ici en train de faire vibrer le monde du football (ou du football, si vous vivez ailleurs qu’en Amérique) avec un gros morceau de musique bruyant. Je ne suis pas fan de sport et je n’ai jamais ressenti le besoin de regarder un match de football de ma vie. Mais même moi, je dois admettre que ces roches. Écoutez le thème Hans Zimmer MLS ci-dessous.

Thème Hans Zimmer MLS

Oui, cela ressemble certainement à de la musique de Hans Zimmer. «C’est un honneur de créer le nouvel hymne de la Major League Soccer dans le cadre de sa 25e saison de célébration», dit Zimmer dans la vidéo ci-dessus. “Avec cette composition, j’ai essayé de donner aux fans et aux joueurs un sentiment d’anticipation, de drame et d’excitation – tout ce qui rend ce jeu si unique et spécial.”

À la vraie mode Zimmer, il y a beaucoup de propulsivité ici, et beaucoup de rythmes lourds, de sons électroniques inquiétants et de cordes qui se déchaînent. “C’est un morceau de musique qui capture la couleur et l’énergie dans nos stades et se prête au rythme créé par nos fans”, a déclaré David Bruce, vice-président directeur de la marque et du marketing intégré de MLS. “[Zimmer’s] le travail prépare le terrain pour ce qui est sur le point de se dérouler, le drame, l’anticipation, l’émergence de nos plus grandes stars telles qu’elles apparaissent sur le terrain et le bruit menant au coup d’envoi. » À compter du lancement de la saison 2020 de la MLS, le samedi 29 février, le nouvel hymne sera joué pendant la procession des joueurs à tous les matchs de la MLS.

Quant à Zimmer, il reste aussi occupé que toujours. Ses prochaines partitions de film incluent No Time to Die, Wonder Woman 1984, Top Gun: Maverick, The SpongeBob Movie: Sponge on the Run, Dune et Space Jam 2. Et puis peut-être qu’il prendra un peu de temps. Je rigole! Il se connectera probablement pour dix autres films avant la fin de la journée.

Articles sympas du Web: