Écoutez l’édition Deluxe de Mac Miller ‘Right’ et ‘Floating’ Off ‘Circles’

Une édition de luxe de l’album posthume de Mac Miller, Circles, arrive ce soir aux services de streaming.

Les deux morceaux bonus, «Right» et «Floating», sont apparus pour la première fois sur l’album physique, qui a été publié le 6 mars. Les morceaux mélodiques, produits par Jon Brion, sont une extension des 12 morceaux originaux, et font Miller chanter à l’instrumentation en direct.

Brion a été appelé pour aider à terminer le projet après la mort de Miller en septembre 2018. «Je suis juste tombé amoureux de lui, honnêtement. Surtout après que nous ayons passé du temps réel et privé à faire de la musique », a déclaré le producteur au New York Times. «Il a commencé à jouer ces choses qui étaient vraiment perspicaces et individualistes mais qui se sentaient toujours influencées par son amour du hip-hop, du R&B et de la musique de danse.»

L’édition de luxe de Circles devrait sortir ce soir, tandis qu’un vinyle suivra le 17 avril. Circles, l’homologue de Swimming 2018, a été publié numériquement le 17 janvier et a fait ses débuts au n ° 3 sur le Billboard 200 avec 164000 équivalents unités d’album, marquant le sixième début consécutif de Miller dans le top 5 du palmarès.

Diffusez les deux pistes ci-dessous.