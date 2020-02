Écoutez «No Time to Die», la chanson de Billie Eilish pour le film de James Bond 25

À la mi-janvier 2020, l’artiste / groupe qui serait responsable de la chanson originale du 25e film de James Bond intitulé Pas le temps de mourir avec Daniel Craig (son dernier film en tant qu’agent 007). Et le nom qui a été révélé était celui de Billie Eilish, une chanteuse américaine 17 ans dont l’impact a sans aucun doute fait d’elle l’une des artistes les plus importantes de l’année dernière.

Et maintenant, un peu plus d’un mois après cette annonce, Billie Eilish a sorti la chanson de No Time to Die, qui dure un peu plus de quatre minutes. On y entend le mélange parfait entre les thèmes classiques de 007 avec le style musical qui a caractérisé la chanteuse de 18 ans, sons mélancoliques et excentriques. La voix de Billie est accompagnée d’un piano qui, selon l’avancée, ajoute d’autres éléments comme une énorme orchestration, atteignant une fin épique là-bas Il fait un petit clin d’œil aux films de Bond.

La chanson thème du film 25th @ 007, écrite et interprétée par Billie, est intitulée “No Time To Die” et sera diffusée dans le monde entier demain à 16h PT. #NoTimeToDie pic.twitter.com/5QU9a3FPM0

– billie eilish (@billieeilish) 12 février 2020

La chanson Il a été écrit par Billie Eilish avec son frère Finneas O’Connell, qui en est la productrice depuis qu’elle a décollé de sa carrière fin 2018. On se souvient que la chanteuse de 17 ans a marqué l’histoire au Grammy 2020 en se sachant dans les catégories les plus importantes de Album de l’année (le plus important de tous), Enregistrement de l’année, Artiste nouveau ou révélateur et Chanson de l’année, ainsi que Meilleur Album Pop.

C’était l’une des chansons les plus attendues du chanteur, et ça ne fait pas de mal. Depuis de nombreuses années, C’est devenu une sorte de tradition de choisir l’artiste le plus important du moment pour interpréter le thème original des films de James Bond. Ces dernières années, au moins dans les quatre (maintenant cinq) productions mettant en vedette Daniel Craig, des artistes de stature internationale qui ont même choisi Ils ont donné l’Oscar au cinéma avec les chansons.

Ce fut le cas de «Skyfall» par Adele pour Skyfall 2012 et «Writing’s on the Wall» par Sam Smith pour Spectre 2015. Les deux autres chansons du film étaient “You Know My Name” de Chris Cornell pour Casino Royale 2006 et “Another Way to Die” de Jack White avec Alicia Keys pour Quantum of Solace 2008.

D’autres groupes importants qui ont interprété la chanson originale des films de James Bond ont été Garbage, Duran Duran, A-Ha, Madonna, Tom Jones, Nancy Sinatra, Paul McCartney et Wings, entre autres. Par conséquent, il s’est avéré être une “surprise” que Billie Eilish ait été choisie pour porter la bannière de la musique de No Time to Die, l’un des films les plus attendus en 2020 et dont la première est prévue pour le 10 avril 2020.

No Time to Die est réalisé par Cary Fukunaga, et marque le retour de Daniel Craig en tant que James Bond aux côtés de Léa Seydoux comme Madeleine Swann, Ralph Fiennes comme M, Christoph Waltz comme Ernst Stavro Blofeld, Ben Whishaw comme Q, Naomie Harris comme Eve Moneypenny. Tous avec de nouveaux personnages comme Safin avec Rami MalekColombe avec Ana de Armas et Lashana Lynch comme Nomi ou l’agent 00 (les rumeurs disent qu’il sera le prochain agent 007 avec le départ de Craig).

Ici, nous quittons le remorque de Pas le temps de mourir: