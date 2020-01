Écoutez toutes les chansons nominées aux Oscars 2020

Les nominations aux Oscars 2020 sont arrivées (vous pouvez voir la liste complète ici), Nominations incluses pour les meilleures chansons originales réalisées pour le cinéma. Parmi eux, on peut voir des rolas que la vérité n’est pas surprenante de les voir là-bas. Comme “(je vais) m’aimer à nouveau” d’Elton John et Bernie Taupin. Cependant, il y a un occasionnel moins connu qu’il vaut vraiment la peine d’avoir sur le radar pour celui de la piscine ou pour le pur plaisir de savoir.

La catégorie de la meilleure chanson originale est l’une des plus longues de l’histoire des prix. En 1934, le septième épisode des Oscars était la première fois que les compositeurs étaient reconnus pour l’importance de leurs chansons dans le septième art. Depuis lors, des dizaines de chansons ont concouru pour le prix le plus important dans le monde du cinéma. Dans cette édition, des chansons présentes dans des films autobiographiques et même des films d’animation sont en compétition. Voyons ici les chansons qui concourront pour l’Oscar lors de la prochaine cérémonie de remise des prix:

NOMINÉ À UNE MEILLEURE CHANSON ORIGINALE DANS L’OSCAR 2020

“Je ne peux pas te laisser te jeter” – Randy Newman – Toy Story 4

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” est une chanson écrite et musicalisée par Randy Newman pour la bande originale du film Disney-Pixar Toy Story 4. Newman a également fait partie de la partition des trois derniers films Toy Histoire

Cette chanson est dédiée au nouveau personnage bien-aimé de Toy Story 4: Forky. Forky est un personnage fait de matériaux de recyclage, ce qui lui fait penser que ce sont des déchets. Heureusement, Woody, notre cow-boy préféré, n’accepte pas que Forky essaie de se jeter, auquel cas cette chanson entre pour donner un message émotionnel.

“(Je vais) M’aimer à nouveau” – Elton John / Bernie Taupin – Rocketman

“(I Gonna) Love Me Again” est une chanson du film biographique Rocketman 2019. Cette chanson n’est écrite ni plus ni moins que Elton John et Bernie Taupin. Cependant, la chanson a été interprétée par l’acteur qui incarne Elton: Taron Egerton. Le vidéoclip officiel présente des extraits d’archives des premières années de la carrière d’Elton John, ainsi que des scènes du film. Cette chanson a déjà remporté un Golden Globe dans la “Meilleure chanson originale”. “(I Gonna) Love Me Again” a été diffusé sur BBC Radio 2 le 16 mai 2019.

“Il était très important que la musique que j’ai composée et enregistrée soit chantée par Taron, je veux son interprétation de moi à travers les paroles de Bernie et ma musique, pas seulement sa performance”, a déclaré Elton John lors d’une interview.

«Je suis avec toi» – Diane Warren – Percée

Avec la nomination «Je suis avec toi», Diane Warren suspend sa onzième nomination aux Oscars pour la meilleure chanson originale. Cependant, dans aucune des 10 nominations précédentes, la statue n’a été ramenée à la maison

Cette chanson fait partie de la bande originale de Breakthrough, drame américain réalisé par Roxann Dawson et créé par Walt Disney Studios Motion Pictures. Ce film est basé sur le roman chrétien The Impossible, une histoire d’événements réels écrite par Joyce Smith avec Ginger Kolbaba.

«Dans l’inconnu» – Kristen Anderson-Lopez / Robert Lopez – Frozen II

Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez, qui ont écrit les chansons du film d’animation Frozen 2013, ont répété leurs rôles pour la suite Frozen II avec “Into the Unknown”. Initialement, le couple a écrit une chanson intitulée “I Seek the Truth”, mais à ce stade, le concept d’Elsa écoutant et suivant une voix mystérieuse n’avait pas encore été conçu. Lorsque ce point de l’intrigue s’est développé, le couple est revenu sur les lieux et a écrit le nominé aux Oscars.

«Debout» – Joshuah Brian Campbell / Cynthia Erivo – Harriet

“Stand Up”, officiellement intitulé “Stand Up (de Harriet)”, est une chanson de la chanteuse britannique Cynthia Erivo. Il est sorti le 25 octobre 2019, en tant que single principal de la bande originale du film biographique Harriet, avec Erivo elle-même. “Stand Up” a été écrit avec Joshuah Brian Campbell et a été produit par Will Wells et Gabe Fox-Peck.