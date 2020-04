Écoutez votre cœur “et nous ne pouvons pas arrêter d’y penser

Soyons réels une seconde. Nous pensions tous que Jed Wyatt de la saison de Hannah Brown de The Bachelorette avait inspiré The Bachelor Presents: Listen to Your Heart lorsque la série dérivée a été annoncée par ABC. Le nouveau spectacle suit un format similaire à Bachelor in Paradise, mais avec des musiciens en herbe et des performances live pour prouver leur amour. Bien sûr, après la saison sauvage de Brown, de nombreux téléspectateurs ont plaisanté Wyatt aurait dû attendre un an avant de faire ses débuts en licence. Puis, lorsque Listen to Your Heart a été créée le 13 avril, Brown et le finaliste de la bachelorette, Tyler Cameron, ont omis Wyatt dans des publications Twitter distinctes. Et au fond, tout le monde dans le fandom semblait partager les mêmes sentiments.

Qu’est-il arrivé à Tyler Cameron, Hannah Brown, Jed Wyatt sur «The Bachelorette»?

Au cas où vous auriez besoin d’une remise à niveau, la saison 16 de Bachelorette ne s’est pas terminée comme prévu. Tout au long de leur temps ensemble, Brown a débuté avec Wyatt, qui était un musicien en herbe. Et avec un cliquetis de chien sous sa ceinture, Wyatt a toujours été vu jouer de la guitare. Il a même écrit une chanson intitulée «Mr. Droite “, prétendant être le match parfait de Brown. Mais il ne pouvait pas se tromper davantage.

Dans la finale de la Bachelorette, Brown a préféré Wyatt à Cameron. Cependant, après le tournage de la série télé-réalité ABC, le monde a appris que Wyatt avait une petite amie à la maison. Pendant ce temps, Wyatt était ouvert sur sa carrière musicale. Les téléspectateurs ont donc cru que le candidat n’était pas là pour les bonnes raisons.

Ensuite, lors de la finale de The Bachelorette, Brown a mis fin à ses fiançailles avec Wyatt. Elle est revenue a laissé tomber la bague et est partie. “Je ne suis plus avec Jed”, a déclaré Brown à l’hôte Chris Harrison à l’époque. “L’engagement est terminé. Nous ne sommes pas ensemble. Ce n’est pas ce à quoi j’ai répondu “oui”. “

Pendant ce temps, Brown a retrouvé son finaliste, Cameron. Elle lui a également demandé de sortir sur scène. Néanmoins, le couple ne s’est pas remis ensemble. Mais maintenant, il semble que Brown et Cameron se soient reconnectés et aient formé une forte amitié. Ils ont été mis en quarantaine ensemble au début de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Puis, lors d’un appel Zoom enregistré par un fan, Cameron a partagé le statut de leur relation.

«Le thé est que nous sommes amis. C’est une bonne amie », a-t-il déclaré.

Hannah Brown et Tyler Cameron appellent Jed Wyatt en regardant «The Bachelor Presents: Listen to Your Heart»

Lorsque The Bachelor: Listen to Your Heart a été diffusé le lundi 13 avril, Brown a exprimé ses frustrations à propos de la nouvelle série dérivée en faisant une référence subtile à Wyatt.

“Je suis déclenché par tout cela”, a écrit Brown sur Twitter. Elle a également tagué Harrison et utilisé #TheBachelorLTYH. Maintenant, si vous ne saviez pas trop à quoi elle faisait allusion dans le tweet, Brown a posté un GIF d’elle-même rompant avec Wyatt sur The Bachelorette.

Pendant ce temps, Cameron a fait un commentaire direct sur Wyatt lors d’un tweet en direct sur Listen to Your Heart lundi soir. “Ils devraient accorder des crédits au producteur Jed parce qu’il est certainement l’idée créative de cette émission”, a écrit la star de télé-réalité sur Twitter, faisant écho aux pensées des fans de Bachelor Nation à la maison.

Il a également subtilement traîné la fin de Wyatt sur The Bachelorette dans un autre post. “Nous avons déjà vu comment tout ce look se révèle”, a écrit Cameron aux côtés d’une photo de Trevor Holmes de Listen to Your Heart, qui portait par coïncidence une veste qui ressemblait beaucoup à celle de Wyatt.

Chris Harrison partage ce qui a vraiment inspiré “The Bachelor: Listen to Your Heart”

Hannah Brown et Tyler Cameron dans «The Bachelorette» | John Fleenor via .

Il est assez clair que tout le monde dans Bachelor Nation voit le lien entre Wyatt et Listen to Your Heart. Mais même ainsi, Harrison s’est ouvert sur l’inspiration derrière la série dérivée.

“Il est vraiment sorti de A Star Is Born meets The Bachelor”, a déclaré Harrison à Good Morning America le 13 avril. “Vous savez ce moment aux Oscars où Bradley Cooper et Lady Gaga se produisent et nous avons pensé:” Wow, ils peuvent faire un bébé sur scène avec cette chimie là? “

Il a poursuivi: «Pouvons-nous saupoudrer cette poussière de fée Bachelor et la créer réellement dans la vie réelle? Et c’est la prémisse. Pourrions-nous créer cette relation incroyable qui est aussi cet incroyable duo d’amour? “

Pendant ce temps, Harrison a dévoilé sa propre ombre avant la première de Listen to Your Heart. En parlant avec Refinery29, Harrison a parlé de Wyatt et a laissé entendre qu’il n’aurait pas pu s’intégrer au casting du spin-off, même s’il était toujours célibataire.

“Ce n’est pas une offense pour Jed, mais ce sont des musiciens légitimes de tous les horizons”, a déclaré Harrison. «Nous avons des gens qui viennent de leurs chorales d’église, des gens qui ont des antécédents à Broadway, des gens qui broyent à Nashville depuis des années et qui ne l’ont jamais fait. Nous avons l’un des gars qui est parvenu assez loin sur American Idol. »

Que vous choisissiez de croire Harrison ou non, les fans repenseront probablement à la saison brune de The Bachelorette à chaque fois que Listen to Your Heart est diffusé sur ABC. Alors, tenez-vous bien et espérons simplement que tout le monde dans la série dérivée réussira l’autre bout en un seul morceau.

