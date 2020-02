Ed Brown n’a pas eu de relation depuis près de 3 décennies

La nouvelle saison de 90 Day Fiancé de TLC: Before the 90 Days présente une nouvelle génération de couples internationaux pleins d’espoir qui se préparent à rencontrer leurs proches à l’étranger.

L’un des acteurs les plus parlés de la saison 4 du spin-off de 90 jours Fiancé sera sans aucun doute «Big Ed». Ed Brown, 54 ans, photographe professionnel de San Diego, en Californie, recherche l’amour avec Rosemarie, une jeune Philippine de 23 ans. Ed s’est donné le surnom ironique de «Big Ed» en raison de sa petite taille (et de sa «personnalité énorme», qui, selon lui, le fait «se sentir grand»).

Dans le premier épisode de 90 Day Fiancé: Avant les 90 jours, «Love Can’t Wait», Ed a expliqué aux producteurs de TLC pourquoi il avait si peur d’aimer à nouveau. Il a également admis qu’il n’avait pas eu de relation amoureuse depuis des années.

Ed a dit qu’il n’avait pas eu de relation depuis de nombreuses années

Ed se concentre sur le travail, sa fille de 29 ans et son «meilleur ami» (son petit chien, Teddy) depuis des années. Après un divorce douloureux 28 ans auparavant, la star de 90 Day Fiancé avait peur d’être à nouveau vulnérable.

«Mon palmarès avec

les relations ne sont pas très bonnes », a-t-il déclaré aux producteurs de TLC. “J’étais marié depuis deux

ans, et ça n’a pas marché, parce que j’étais infidèle. C’était juste stupide

erreur.”

Pourtant, le fiancé des 90 jours: Avant que la star des 90 jours ne dise que sa relation ratée en valait la peine.

“J’ai réussi à obtenir une belle fille de ce mariage”, a déclaré Ed. “Tiffany, elle est

29 ans. Nous sommes à peu près deux pois dans une cosse. Elle est comme son père,

têtue, et elle est la meilleure chose que j’ai créée sur cette terre. “

Après le divorce difficile d’Ed, il n’a plus cherché la romance. “Je me suis dit, je ne trouverai jamais l’amour”, a-t-il expliqué. “C’est moi et Teddy. Ça va être ma vie. “

Le photographe a pensé qu’il avait finalement trouvé “celui” quand il a commencé à parler à Rosemarie

Mais tout a changé quand Ed a rencontré Rosemarie, qu’il appelle Rose. Il lui a envoyé une demande d’ami sur les réseaux sociaux et a été immédiatement frappé.

“Elle a le plus

yeux bruns incroyables et profonds », a-t-il jailli. «J’étais comme, wow. Je suis amoureux.”

Ed a révélé que parler à Rose était la partie la plus importante de sa journée. La star de 90 jours Fiancé a déclaré que le couple échangeait des promesses romantiques constantes et des conversations douces, partageant que Rose avait répondu à sa profession d’amour éternel avec un vœu qui lui était propre: “Je serai votre reine et vous pouvez être mon roi.”

“Je sais dans mon cœur, c’est elle”, a déclaré Ed. Malgré sa douleur passée, il était enfin prêt à prendre un risque pour l’amour.

Le fiancé des 90 jours: Avant que la famille de la star des 90 jours ne soit «sceptique» à propos de sa petite amie

Pourtant, il y avait quelques drapeaux rouges possibles dans la relation d’Ed avec Rose. La famille et les amis du père divorcé étaient «sceptiques» quant à son amour pour la femme beaucoup plus jeune, peut-être en partie parce qu’il avait commencé à lui envoyer des cadeaux coûteux tout de suite.

«Après environ quatre semaines

de Rose étant ma petite amie, j’ai commencé à envoyer des cadeaux chaque semaine », a déclaré Ed

l’épisode de la première. “Mais malheureusement, pour autant que je sache, elle n’a pas reçu

l’un des cadeaux que j’ai envoyés parce qu’elle vit dans une région très pauvre et isolée. ”

Il a admis qu’il lui avait envoyé plus de 5 000 $ en cadeaux (y compris

frais de livraison) au cours de leur relation en ligne.

De plus, Ed n’était pas venu avec Rose sur ce à quoi il ressemblait vraiment, ce qui a amené certains fans de 90 Day Fiancé à l’appeler un «poisson-chat». “Je n’ai pas été vraiment honnête avec Rose à propos de mon apparence”, a-t-il avoué, ajoutant qu’il “avait menti un peu” sur sa taille. Dans un clip d’aperçu pour un épisode ultérieur, Ed a fait un geste vers son corps et a demandé à Rose, “Tu aimes?” (Elle n’avait pas l’air exactement ravie.)

Mais malgré tous les

obstacles possibles dans leur relation, Ed a insisté sur le fait qu’il avait finalement trouvé le

un. “J’avais trop peur de laisser qui que ce soit s’approcher de moi à nouveau”, le 90

La star de Day Fiancé a dit:

partageant qu’il était sur le point de visiter Rose dans son pays d’origine dans l’espoir de proposer.

«J’espère vraiment, vraiment, que c’est un véritable amour.»