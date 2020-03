Ed Catmull de Pixar et Pat Hanrahan sont les lauréats du prix Turing 2020 – / Film

Pixar domine le domaine de l’animation depuis des années avec ses films primés aux Oscars, mais il a fallu plus de 25 ans à l’industrie informatique pour reconnaître les contributions du studio d’animation sur le plan technologique. Heureusement, Pixar Animation’s Ed Catmull et Pat Hanrahan sont récompensés par le prix le plus prestigieux de l’industrie informatique: le Prix ​​Turing.

Catmull et Hanrahan sont avec Pixar depuis les débuts du studio et sont considérés comme deux des premiers employés de la société et équivalent à construire la technologie qui mériterait à Pixar sa réputation de studio leader en animation CGI. Maintenant, ils sont récompensés pour tout ce qu’ils ont accompli avec le prestigieux prix Turing, décerné dans l’industrie informatique à des personnes qui ont apporté des contributions «d’une importance technique majeure et durable dans le domaine informatique».

Selon Variety, Catmull et Hanrahan partageront le prix en espèces de 1 million de dollars fourni avec A.M. de l’Association for Computing Machinery. Prix ​​Turing, parfois appelé «prix Nobel d’informatique». Le prix porte le nom du mathématicien et informaticien britannique Alan M. Turing (alias le gars que Benedict Cumberbatch a joué une fois).

“Ed Catmull et Pat Hanrahan ont fondamentalement influencé le domaine de l’infographie par le biais de l’innovation conceptuelle et des contributions aux logiciels et au matériel”, a déclaré l’ACM dans l’annonce du prix mercredi. “Leur travail a eu un impact révolutionnaire sur le cinéma, conduisant à un nouveau genre de longs métrages entièrement animés par ordinateur commençant il y a 25 ans avec” Toy Story “et se poursuivant jusqu’à nos jours.”

ACM récompense Catmull et Hanrahan pour leurs développements en imagerie informatique 3D, qui ont été au cœur de l’industrie du jeu vidéo, ainsi qu’en réalité virtuelle et augmentée.

Hanrahan, qui était un employé fondateur de Pixar embauché par Catmull, a lancé un nouveau type de système graphique avec l’aide de Catmull et d’autres employés de Pixar. Le système, plus tard nommé RenderMan, a permis de rendre des formes courbes avec des propriétés de matériau et un éclairage réalistes. Le système RenderMan se révélera déterminant dans le premier long métrage de Pixar, Toy Story de 1995, et ses nombreux succès à succès. Le logiciel a également été utilisé dans 44 des 47 derniers films nominés pour un Oscar dans les effets visuels, notamment Avatar, Titanic, Beauty and the Beast, la trilogie Le Seigneur des Anneaux et les préquelles de Star Wars, selon Variety.

ACM a annoncé qu’elle remettrait le prix Turing à Catmull et Hanrahan lors de son banquet annuel de remise des prix le 20 juin à San Francisco.

