Ed Helms et Randall Park présenteront une histoire vraie de comédie hybride – / Film

Parfois, la vie devient plus étrange que la fiction, et Ed Helms et Randall Park va prouver combien avec la nouvelle série de comédie NBC Histoire vraie. Une série hybride scénarisée et non scénarisée, True Story suivra les hôtes de Helms et Park alors qu’ils interviewent des personnes qui ont eu des expériences incroyables dans la vie réelle, tandis qu’une équipe d’interprètes rejouent leurs histoires.

Selon The Hollywood Reporter, Ed Helms et Randall Park seront les hôtes d’une série de comédies hybrides scénarisées et non scénarisées à NBC qui “raconteront et rejoueront des histoires vraies incroyables”. Voici les détails de THR:

L’émission, intitulée True Story, mettra en vedette les deux acteurs et comédiens discutant avec les gens de leurs extraordinaires expériences de la vie réelle. Au fur et à mesure que leurs histoires se déroulent, elles seront animées dans des reconstitutions rehaussées d’étoiles par un casting étoilé. Chaque épisode d’une heure comportera deux histoires.

L’émission est basée sur une série australienne, True Story With Hamish & Andy, dont les créateurs Tim Bartley, Hamish Blake, Andy Lee et Ryan Shelton ont également été sélectionnés pour produire la production exécutive True Story with Helms, Mike Falbo de Pacific Electric et la showrunner Nicolle Yaron ( Making It). Mais la série ressemble également à la surface à Drunk History de Comedy Central, dans laquelle des comédiens ou des célébrités racontent des événements de l’histoire tout en état d’ébriété, tandis que les artistes interprètent leurs histoires, conduisant à l’hilarité. Je ne sais pas si ce concept serait tout aussi drôle sans l’alcool, mais il semblait avoir fonctionné pour l’Australie.

La série de six épisodes provient de Warner Horizon en association avec Helms’s Pacific Electric Picture Co. et Universal Television Alternative Studio.

“Nous pensons que la vérité peut être plus étrange (et plus drôle!) Que la fiction, et Ed et Randall sont le duo ultime pour aider de vraies personnes à donner vie à leurs histoires incroyables”, a déclaré Meredith Ahr, présidente de NBC’s Alternative and Reality Group, dans un déclaration.

“Je suis impatient de présenter True Story au public américain avec mon pote Randall Park”, a déclaré Helms. «C’est un spectacle incroyablement chaleureux, hilarant et plein d’esprit qui célèbre l’art perdu de se moquer de nous-mêmes… avec un peu d’aide de reconstitutions épiques.»

Park sera bientôt sans emploi avec la comédie du bassin versant ABC Fresh Off the Boat qui diffusera sa finale de la série vendredi. Mais Park, qui a prouvé qu’il peut avoir des rôles principaux en plus de voler des scènes dans des rôles de comédie, semble être heureux de passer à un travail non scénarisé qui lui permettra de lever les pieds (littéralement). “Je suis tellement excité de faire partie d’un spectacle qui combine trois de mes choses préférées: de belles histoires de vraies personnes, mon pote Ed Helms et des canapés”, a déclaré Park.

