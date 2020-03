Eddie Murphy devient franc sur l’épuisement professionnel à Hollywood

Même les acteurs les meilleurs et les plus expérimentés peuvent se retrouver dans le côté sombre d’Hollywood. De la toxicomanie aux désaccords de travail et aux scandales d’une sorte ou d’une autre aux relations sous les projecteurs, vivre la vie hollywoodienne peut être difficile pour n’importe qui.

De nombreuses stars ont connu l’épuisement professionnel, ont quitté Hollywood ou ont vu leur vie tragiquement écourtée par une surdose. Ils subissent tous les mêmes pressions à leur manière, et tout est présenté au public. Eddie Murphy est une de ces stars, et cela l’a amené au bord du gouffre.

Eddie Murphy’s est un comédien extraordinaire

Eddie Murphy | Michael Kovac / . pour les importations de niche

Murphy est une légende dans le domaine de la comédie, ayant fait ses débuts le samedi soir en direct à l’âge de 19 ans. Il faisait de la comédie et des impressions depuis son enfance, donc c’était aussi naturel pour lui que de respirer.

Peu de temps après, il jouerait dans son premier film, 48 heures, qui lui a donné son début de star de cinéma. En moins d’un an, il était déjà sur un autre film, Beverly Hills Cop, et cette fois il deviendrait une célébrité mondiale.

Murphy a joué dans de nombreux films au cours des 40 dernières années. Il a dû grandir sous les projecteurs, ce qui lui a fait subir des controverses, des critiques et sa part de scandales.

Il était à un moment marié à Nicole Mitchell Murphy et est maintenant fiancé à une nouvelle dame, Paige Butcher. Murphy a 10 enfants et même un petit-enfant.

Il est surtout connu pour son grand sourire et sa capacité à jouer plusieurs personnages à la fois au cours d’un même film. La plupart des gens ne réalisent pas qu’il est aussi musicien, une carrière qu’il a commencée au plus fort de son succès au milieu des années 80.

Burnout a eu le meilleur de lui

Quiconque avec sa longue carrière connaîtrait probablement sa part d’épuisement professionnel, et c’était certainement le cas pour Murphy. Il s’est tellement poussé au début de sa carrière qu’il n’a pas réalisé ce qu’il faisait.

Il y a environ huit ans, il a décidé qu’il était temps de faire une pause. Il n’en faisait pas autant dans le domaine du cinéma; c’était trop de travail, a-t-il dit.

Dans une interview récemment avec Vanity Fair, il a expliqué comment cela le faisait se sentir sur le plateau. Il a partagé: “J’en étais arrivé là où j’étais tellement épuisé par le processus de réalisation d’un film … au niveau que je faisais des films depuis un très jeune âge, et de le faire constamment.”

Il a réalisé que sa carrière n’était pas au centre de sa vie – c’était sa famille et ses enfants. Il a admis avoir besoin d’un certain équilibre entre sa carrière et sa vie personnelle.

“J’ai commencé à faire des films à 20 ans et j’ai auditionné pour SNL à 18 ans, donc il y a 40 ans”, a-t-il déclaré. “J’ai donc eu un petit carrefour où c’était, il est temps de reculer, de m’asseoir sur le canapé et d’être juste papa.”

Le point de vue d’Eddie Murphy sur la vie

Tout s’est passé si vite avec la carrière de Murphy, et il admet prendre pour acquis que tant de choses se passaient. Mais maintenant, il réfléchit à l’ampleur de l’anomalie qu’il est – être noir et réussir à ce poste.

Il se rend également compte qu’il a atteint des niveaux si élevés et s’il devait continuer à le faire et se sentir comme si le show-business était la chose la plus importante, il serait comme tant de ses pairs qui ne sont plus ici.

“Beaucoup de mes contemporains sont morts, comme les gens qui sont venus sur les lieux quand je suis arrivé sur les lieux dans les années 80”, a-t-il déclaré. “Les gens que je connaissais à mon âge — qui ont eu un impact dans leur région — ils sont pour la plupart… ils sont partis.”

Il a coché une liste qui comprenait Michael Jackson, Prince, Whitney Houston, disant qu’ils étaient ses pairs. Murphy suggère que ce qu’ils avaient tous en commun était leur carrière, quelle que soit la façon dont ils sont morts.

C’était toute leur vie, et tout le reste en a souffert. S’il y a une chose qu’il sait, c’est qu’il ne veut pas être comme ça.

Plus de Eddie Murphy

Maintenant, Murphy est de retour dans les affaires et fait tout parce qu’il l’aime. Il était récemment sur Saturday Night Live et prévoit de reprendre son rôle dans Coming to America et Beverly Hills Cop.

Pas pour l’argent ou la célébrité – il l’a déjà fait. Il veut mettre fin à sa carrière de la même manière qu’il l’a commencée. Avec de bons films et une bonne comédie, tout en étant une bonne personne et un bon père. Il veut mettre le jeu derrière lui bientôt, alors assurez-vous de l’attraper avant lui; il a quelques projets en cours avant de l’appeler un jour.