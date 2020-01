Eddie Murphy dévoile le surprenant sketch du samedi soir qui a sauvé son travail

Eddie Murphy a survécu à une période très chancelante de l’histoire de Saturday Night Live – et cette seule esquisse l’a en fait sauvé du licenciement. Dans une série Web pour SNL après son retour pour animer l’émission, le comédien a réfléchi à son temps avec SNL et à la façon dont un croquis le montrant mangeant de la nourriture pour chien l’a sauvé du hachoir.

Tracy Morgan, Eddie Murphy et Chris Rock | Banque de photos Will Heath / NBC / NBCU via .

Murphy a rejoint le casting de Saturday Night Live pendant une période de bouleversements

Il fut un temps où Saturday Night Live faisait face à une annulation – au début des années 1980, le créateur / producteur de la série Lorne Michaels est parti, tout comme la distribution et les scénaristes originaux de la série. Murphy, 19 ans, a initialement rejoint le casting en tant que membre de la distribution, mais a été promu membre régulier de la série.

À la fin de la saison six, qui a souffert dans les cotes d’écoute, le producteur exécutif de l’émission a nettoyé la maison, à l’exception de Murphy et Joe Piscopo. Dans la septième saison de l’émission, la star de Murphy était en hausse, car il a créé des personnages comme Buckwheat, Gumby, Velvet Jones et Mister Robinson.

Murphy a été crédité d’avoir sauvé SNL

Si Murphy n’avait pas rejoint le casting, le spectacle n’aurait peut-être pas vécu au-delà de cette sixième saison. James A. Miller, co-auteur de Live From New York: The Complete, Uncensored History of Saturday Night Live as Told by Its Stars, Writers and Guests, a déclaré à ThinkProgress en 2015: “Il a sauvé la franchise”.

Miller a poursuivi: «Je pense qu’il y a beaucoup d’arguments à faire pour savoir qui a pu être le meilleur acteur ou le plus drôle, mais je pense qu’Eddie Murphy, 19 ans, a sauté sur Saturday Night Live à un moment où son l’avenir était très incertain. C’était une époque où elle était sans son parrain, Lorne Michaels. C’était une époque où il n’y avait pas beaucoup d’autres vedettes dans la distribution… Beaucoup d’autres ont joué des rôles critiques dans SNL, atteignant 40 ans à l’antenne. Mais Eddie était vital. “

Ceci est le croquis qui a sauvé le travail de Murphy

Dans le premier épisode de la série Web Stories From the Show de Saturday Night Live, mettant en vedette des interviews d’anciens et de membres actuels de la distribution, Murphy a réfléchi à ce que c’était pour lui la première saison après Lorne Michaels et la distribution d’origine. Il a rappelé: «Vous marcheriez dans la rue et les gens se disaient:« Vous dans le nouveau Saturday Night Live? Vous n’êtes pas tous ** **! »

Murphy a également partagé comment le spectacle a remplacé presque tout le casting après sa première saison avec le spectacle, mais il a miraculeusement fait la coupe. Le comédien a expliqué que le scénariste en chef Michael O’Donoghue «est entré et a viré tout le monde» sauf lui et Piscopo.

La raison? Murphy a fait un peu sur “Weekend Update” où il a mangé de la nourriture pour chiens et O’Donoghue était un fan. Murphy a partagé: “Quand O’Donoghue a renvoyé tout le monde, il est entré et il a dit:” La seule raison pour laquelle Murphy n’a pas été licencié, c’est parce qu’il a mangé cette nourriture pour chien! “”

Il s’avère que ce n’était pas de la nourriture pour chiens, mais Murphy devait rester muette sur la vérité. Il a expliqué: “Et je me disais:” Mais ce n’était pas de la nourriture pour chien, c’était du hasch! “Et il m’a regardé comme, Qu’est-ce que le f ** k? Mais il était trop tard, et j’ai gardé le spectacle… S’il avait su que c’était du hasch, rien de tout cela ne se passerait. »