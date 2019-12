Eddie Murphy partage les histoires de Prince et regrette d'avoir rejeté le rôle de "Roger Rabbit"

"Je me disais:" Quoi? Des animations et des gens? Cela ressemble à des conneries pour moi! ""

Tout le monde aime une bonne histoire Prince, surtout quand elle est livrée par les Murphys. Le monde a été présenté aux contes aléatoires de Prince gracieuseté de Spectacle de Chappelle quand le défunt Charlie Murphy a partagé ses "True Hollywood Stories". Les moments télévisés classiques sont nés de ces souvenirs hilarants qui comprenaient le moment «f * ck yo couch» de Rick James et Prince ballin 'hors de contrôle dans la peinture.

Frederick M. Brown / Intermittent / . Juste un jour avant son retour au Saturday Night Live scène ce week-end, le célèbre frère tout aussi drôle de Charlie, Eddie Murphy, a visité L'émission de ce soir avec Jimmy Fallon et a partagé quelques histoires aléatoires sur la Pluie mauve Légende. Eddie et Questlove se sont rappelés quand ils étaient à la maison de Prince et le chanteur a voulu au hasard aller patiner dans sa patinoire avec ses patins à roulettes lumineux. Le comédien a également raconté l'histoire de son chef quittant sa maison tôt le matin et se heurtant à Prince lorsque l'enjoliveur de l'icône de la musique est tombé de sa voiture. Ensuite, Eddie a joué le jeu et confirmé ou démenti les rumeurs sur sa carrière. Il a dit qu'il était vrai que Dan Aykroyd et Harold Ramis voulaient qu'il joue avec eux dans chasseurs de fantômesmais Eddie a refusé parce qu'il avait choisi de faire Flic de Beverly Hills au lieu. Il a dit que le seul grand film qu'il avait refusé et qu'il regrettait était Qui veut la peau de Roger Rabbit? après qu'on lui ait demandé de jouer le personnage principal "Eddie". "Je me disais:" Quoi? Des animations et des gens? Cela me semble être des conneries! " Maintenant, chaque fois que je le vois, je me sens comme un idiot. J'adore ce film. " De façon vraiment comique Eddie, il a raconté une rencontre avec Marlon Brando, qui était un 48 heures fan, et a expliqué pourquoi il pensait qu'il était temps de vendre sa grande collection de souvenirs d'Elvis. Regardez son L'émission de ce soir avec Jimmy Fallon clip ci-dessous. [intégré] https://www.youtube.com/watch?v=CABVnXoe9gw [/ intégré]