Eddie Murphy pense que Robert Pattinson sera un grand Batman

Le séduisant Robert Pattinson sera Batman dans la prochaine itération du Dark Knight of Gothic City, que cela vous plaise ou non. Le réalisateur Matt Reeves a opté pour l'acteur de Crépuscule, que tu le veuilles ou non. Il n'y a pas de marche arrière. Et bien que de nombreux, mais de nombreux fans de DC puissent être insatisfaits du nouveau défi auquel Pattinson sera confronté, il y a une personne, ou plutôt un grand acteur qui a toute confiance en lui pour être un grand Batman: je veux dire le comédien Eddie Murphy.

Au milieu d'une rencontre avec le journal Los Angeles TimesAvec de grands acteurs comme le grand Robert De Niro et le multi-facettes Antonio Banderas, Pattinson a profité du moment pour révéler la pression que cela a signifié pour lui d'être le nouveau Batman. "Je ne sais pas si je suis prêt", a déclaré Robert. Mais sans réfléchir, le bon Murphy Il a dit qu'il se débrouillerait très bien et qu'il serait même un grand Batman. Et vous devez l'accepter, venir de Murphy n'est rien d'autre qu'un appel aux fans de Batman à mettre de côté l'inutile déteste et donnez à Pattinson une chance. Il fait juste son travail.

Être Batman et la pression de fandom, Pattinson a poursuivi:

«Il y a quelque chose là-dedans. Il y a un sentiment différent lorsque vous le faites. Quand vous savez qu'il y a un large public incorporé et qu'il y a une grande attente du public. C'est amusant de ressentir cette pression. Pour aider et trouver votre public aussi. Surtout quand les gens ne veulent pas que vous jouiez le rôle au début. C'est assez galvanisant. »

Le batman Il sera présenté le 25 juin 2021. Et pour le moment, on sait que le casting comprendra Zoë Kravitz en Catwoman, Jeffrey Wright en Commissaire Gordon, Paul Dano en The Riddler, Andy Serkis en Alfred Pennyworth et John Turturro en Carmine Falcone.