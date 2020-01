Eddie Murphy volait des enjoliveurs et s’apprêtait à se faire virer sa première année avec “SNL”

Le comédien raconte des moments si drôles avec la série qui lui a donné sa première vraie chance.



Les classements ont traversé le toit quand Eddie Murphy a fait son retour triomphal à Saturday Night Live après 30 ans d’absence. La série a contribué à façonner la carrière du comédien en ce qu’elle est aujourd’hui, et quand il est revenu sur scène, Murphy a ravivé certains de ses personnages SNL bien-aimés qui sont entrés dans l’histoire de la télévision.

Kevin Winter / Personnel / .

Il a également rencontré les producteurs de Stories From the Show: An SNL Series où il a discuté en tête-à-tête de son histoire hilarante avec le programme de longue date. Murphy a admis que pour la première année où il était sur SNL, il vivait toujours à la maison. Après sa première apparition, il était tellement excité qu’il ne s’est même pas démaquillé en rentrant dans les transports publics jusqu’à sa maison. Il pensait que tout le monde le reconnaîtrait. “Personne ne le savait,” dit-il avec un sourire. “Je ressemblais probablement à un jeune homme très étrange.”

Murphy a dit que tout le monde voulait être sur SNL et lors de son audition, on lui a dit de faire rire le coordinateur des talents. “J’ai fait Muhammad Ali et j’ai fait Bill Cosby”, mais Murphy n’a même pas réussi à faire rire. “Quelques semaines plus tard, ils m’ont appelé.” Ses impressions d’Ali et de Cosby arriveraient sur le petit écran.

Bien qu’il ait pris le flack pour être un nouveau visage au sein de la distribution, Eddie a déclaré qu’il n’était qu’un jeune de 19 ans heureux d’être à la télévision. “Je volerais toujours”, a-t-il admis, racontant comment quelqu’un a volé ses enjoliveurs de sa voiture, alors il a juste volé les enjoliveurs de quelqu’un d’autre pour les remplacer. Aussi populaire que soit l’émission, les critiques ne ressentaient toujours pas les nouveaux membres, alors le rédacteur en chef de l’émission à l’époque a viré tout le monde sauf Murphy et une autre personne. La seule raison pour laquelle le comédien a pu garder son travail était que le scénariste en chef pensait que Murphy mangeait de la vraie nourriture pour chiens dans l’émission. Murphy n’est pas si fou que ça; ce n’était que du hachage.

Regardez la promenade amusante de Murphy dans la mémoire du samedi soir en direct ci-dessous.

.