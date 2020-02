Eden Alene représentera Israël à Rotterdam

Israël a déjà un représentant au prochain Festival Eurovision 2020 qui aura lieu à Rotterdam (Pays-Bas) au mois de mai. Le concours musical comprendra deux demi-finales, les jours 12 et 14, et une grande finale le 16 du même mois. Dans ces galas, les 41 pays se battront pour la victoire et dans le cas d’Israël le feront par la main d’Eden Alene. Ce jeune artiste déjà élu au suffrage universel et au jury, n’a que 19 ans, Il est né à Jérusalem et est le premier Israélien éthiopien à être envoyé au concours international

Eden Alene avec le gagnant de «The Next Star»

Le concours remporté par la jeune femme, «La prochaine étoile pour l’Eurovision 2020» est l’un des plus durables qui existent parmi ceux créés spécifiquement pour élire les représentants de l’Eurovision. La chanteuse soul a conquis le public et le jury avec sa voix puissante jouant “Halo” de Beyoncé pour sa performance finale. Malgré son jeune âge, elle était curieusement la plus âgée des quatre finalistes du programme, tous les adolescents de 16 et 17 ans en particulier.

Bien que la chanson n’ait pas encore été annoncée, qui sera choisie le 3 mars dans la finale nationale ‘HaShir HaBa’, le mélange d’influences qu’Eden représente apportera une combinaison de fraîcheur et de nouveauté pour le concours Avec de plus en plus de nouveaux styles. Alene n’est pas inconnue dans son pays car a remporté l’édition israélienne de ‘X-Factor’ en 2018, quand j’avais 17 ans. Il est actuellement soldat dans les Forces de défense israéliennes car le pays a un service militaire obligatoire pour la majorité des citoyens d’âge légal.

Ce serait la cinquième victoire pour Israël

Si Alene devient vainqueur, ce sera la cinquième victoire du pays. La première et la deuxième fois ont eu lieu au cours des années consécutives, en 1978 avec la chanson “A-Ba-Ni-Bi” et en 1979 avec “Hallelujah”. 20 ans plus tard, Dana International a remporté le titre et, après encore 20 ans, En 2018, Netta Barzilai a gagné la faveur du public avec “Toy”.

